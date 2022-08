FCK-fan overlever hjertestop

Der er godt nyt om den FC København-fan, der i tirsdags måtte modtage behandling i Parken under Champions League-kvalifikationskampen mellem FCK og Trabzonspor.

Mandag kan FCK meddele på sin hjemmeside, at den 24-årige tilskuer fik hjertestop, og at han med hjælp fra medfans, FCK-læge Morten Boesen og FCK-behandler Johannes Mackeprang blev genoplivet.

Herefter blev tilskueren bragt i ambulance til Rigshospitalet. Efter at have været i koma og respirator er han nu igen vågen og har det efter omstændighederne godt.

- Vi er lettede og glade for, at den unge FCK-fan blev reddet via en stor holdindsats. Det var en voldsom oplevelse for mange, og har man brug for hjælp med at bearbejde det, så anbefaler vi, at man kontakter egen læge, skriver FCK på sin hjemmeside.

Kampen mellem FCK og Trabzonspor var afbrudt i få sekunder, mens FCK-lægen banede sig vej op på tribunen. Det har ikke tidligere været meldt ud, hvad der lå bag det akutte behov for lægehjælp, men allerede dagen efter kampen kunne FCK meddele, at den uheldige fan var indlagt på Rigshospitalet.

Morten Boesen er også læge for det danske herrelandshold. Han var med til at genoplive Christian Eriksen i nationalarenaen, da den danske landsholdsstjerne faldt om under EM-kampen mod Finland 12. juni sidste år.