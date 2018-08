FCK-fans blokerer vejen for ældre kvinde: - Jeg kunne slå dem ihjel

Det var langt fra alle borgere på Østerbro, der havde forståelse for FC Københavns march mod Parken

KØBENHAVN (Ekstra Bladet): Selvom der tidligere har været større fremmøde af FC Københavns fans ved marcher mod kampene mod Brøndby IF, gjorde horden af hvide fans indtryk, da de søndag omkring klokken 14 gik den korte tur fra Skt. Hans Torv til Parken på Østerbro i København.

På turen ad Blegdamsvej mødte de en ældre kvinde, der så både sur og indigneret ud ved synet.

Ekstra Bladet tog sig en kort snak med hende, som vi desværre ikke fik navnet på i skyndingen.

Hvorfor er du mødt op her for at se...?

- Fordi jeg venter på, min søster skal samle mig op, så jeg kunne skyde dem alle sammen. Jeg er så meget imod det der!

Hvorfor dog?

- Fordi det er da hysterisk. Jeg dyrker da også idræt, jeg opfører mig da ikke som en idiot.

Hvad er det, du ikke kan lide ved det?

- Ej, de gejler det alt for meget op, men det er fordi, at de går... Mændene, de kommer ikke så meget i krig mere, så kan de bruge det (energien, red.) på fodboldkampe.

Nogen siger, det er god stemning?

- Altså for mig er de halvvejs til at være skøre. Det er ikke naturligt. Jeg står og har en aftale og skal ud på Bakken, og så er der ingen, der kan komme igennem (afspærringen, red.).

- Jeg generer ikke mine medmennesker med det, jeg dyrker, kom det surt fra kvinden.

Enkelte Brøndby-tilhængere var omvendt heller ikke tilfredse med Ekstra Bladets tilstedeværelse - her bliver Ekstra Bladets fotograf og reporter truet og sparket.

