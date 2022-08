FCK-fans har fået nok: Thorup raus

Jess Thorup virkede rystet og chokeret over den måde, FCK faldt sammen på i løbet af 12 minutter mod Randers

Tre nederlag i løbet af de fem første kampe til Horsens, Viborg og fredag til Randers var mere end FCK-fansene kunne klare.

Kollapset i Parken, da Randers vandt 3-1 på 12 fornemme minutter var endnu et skuffende resultat på den elendige start på sæsonen.

Og det fik mange på Sektion 12 til at sende et klart signal til FCK-ledelsen efter blamagen: Thorup raus, Thorup raus lød det flere gange fra de skuffede FCK-fans.

Jess Thorup virkede fåmælt og meget afdæmpet oven på choknederlaget til Randers.

Jess Thorup virkede rystet over den måde, som FCK faldt sammen på. Foto: Lars Poulsen.

Hvad tænker du, når jeres egne fans råber Thorup raus?

- Dem om det. Det har jeg ingen mening om, siger Jess Thorup.

FCK-træneren sad med en god fornemmelse i pausen. Forløsningen kom i starten af anden halvleg, da Valdemar Lund scorede sit første mål.

Men siden lavede anfører Rasmus Falk en fejl, da han tabte bolden på egen banehalvdel. Randers løb ned og udlignede, og så kollapsede FCK fuldstændigt.

- Som hold skal vi ikke acceptere, hvad der skete på 12 minutter. Jeg skal tage det største ansvar, men jeg håber også, at der er nogle på banen, som også er klar til at skyde brystet frem i den slags situationer, siger Jess Thorup.

Han erkender, at det havde været naturligt at skifte Carlos Zeca ind, da FCK var foran 1-0, men med to tidlige udskiftninger før pausen, havde FCK kun ét skud tilbage i udskiftningsbøssen.

- Der er alt for mange up and downs i vores præstationer. Og det kan vi ikke leve med.

- Vi skal som hold vide, hvad vi kan regne med. Den præstation vi leverede mod Brøndby, er den standard, som FCK skal levere på banen.

- Selv om vi i perioder leverer fint mod Randers, så handler det udelukkende om, hvad der står til sidst på måltavlen. Og det er bare ikke godt nok, erkender Jess Thorup.

