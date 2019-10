FCK-fans hyldede modstander: - Jeg elsker København

KIEV (Ekstra Bladet): I FC København har man ikke glemt Benjamin Verbic.

Det fik den slovenske kantspiller at høre sent torsdag aften, da han med sin nuværende klub, Dynamo Kiev, spillede 1-1 med sin tidligere arbejdsgiver.

De københavnske fans hyldede Verbic, der efter opgøret løb ned og takkede FCK’erne og gav sin trøje til fankoordinator Daniell Askholm.

- Jeg sagde hej til dem, de sang min sang, og vi blev enige om, at ’Daniello’ skulle have min trøje.

- De viste mig stor respekt ved at synge min sang, og jeg har stor respekt for både klubben og fansene. Det var rart at se dem, og det bliver endnu bedre at komme tilbage til Parken, sagde Benjamin Verbic.

København har fortsat en stor plads i hans hjerte, og tidligere havde han også en dansk kæreste.

Verbic nåede 99 kampe for FCK, inden han for snart to år siden skiftede til Dynamo Kiev, og han vil ikke udelukke, at han en dag vender tilbage til København.

- Hvorfor ik’! Jeg elsker København som klub og som by. Jeg er stadig ung og har mange år tilbage, men jeg havde en virkelig god tid i København og har fortsat mange venner der, sagde Verbic, der stadig taler med tidligere holdkammerater som Zeca, Pieros Sotiriou og Nicolai Boilesen.

FCK havde ganske godt fat i Verbic. Foto: Sergei Supinsky/AFP/Ritzau Scanpix

I kampen torsdag aften i Kiev formåede Verbic ikke for alvor at sætte sig igennem, men han mente, at Dynamo Kiev var tættest på sejren:

- Vi gik mere efter det andet mål end FCK, men det var en tæt og hård kamp. FCK er et godt hold, og det var heldigt for os, at N’Doye og Wind ikke spillede.

- Jeg håber, at de vinder ligaen igen og går videre fra andenpladsen i Europa League.

FCK og Dynamo Kiev ligger med fem point side om side i gruppen. De to mandskaber mødes i København 7. november i 4. spillerunde.

