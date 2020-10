FCK-fans i protest ved Parken

PARKEN (Ekstra Bladet): FC København tabte skuffende med 0-1 hjemme mod kroatiske Rijeka og er for blot anden gang på 15 år uden for det europæiske gruppespil.

Efter kampen troppede omkring 50-60 mørkklædte FCK-fans op foran Parken for at markere deres utilfredshed med tingenes tilstand i FC København.

Rasmus Falk, der var skadet og derfor ikke med i opgøret, gik efter slutfløjt uden for Parken og snakkede længe med nogle af de utilfredse tilhængere, der angiveligt krævede at få flere FCK-spillere ud til en snak.

Rasmus Falk taler med FCK-fans. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Der var adskillige vagter til stede, ligesom omkring ti betjente så til fra sidelinjen. Der var ikke optræk til decideret ubehagelige situationer.

Spillerne fik lov at forlade Parken i nogenlunde ro, men måtte drible sig forbi de utilfredse fans, der med deres blikke fortalte, hvad de mente.

Victor Nelsson forlader Parken.

Ståle Solbakken sagde på pressemødet til Ekstra Bladet, at han ikke havde noget problem med, at der var mødt fans op uden for Parken efter den kæmpe skuffelse.

- Det forstår jeg godt, og det her jeg ikke noget problem med. Så længe det er sagligt og en fornuftig markering.

- Det er sket før for os her, og det er ikke det, vi skal bruge mest tid på nu, sagde Solbakken.

Ifølge 6'eren skulle ønsket fra fansene være, at fire fans skal mødes med fire navngivne spillere om det med at stå sammen, for de føler ikke, at klub og fans står sammen længere.

Manager Ståle Solbakken forlod Parken cirka 23:15 og blev ikke opsøgt af utilfredse fans. På det tidspunkt var de sidste rester af 'demonstrationen' opløst, og politiet kunne derfor også forlade nationalareanen.

