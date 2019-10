FCK-fans indtager Malmø: Anholdelser og skræmte heste

MALMØ (Ekstra Bladet): Klokken 21 går det for alvor løs, når Malmö FF og FC København brager sammen i Europa League.

Men allerede flere timer før kampstart har de danske fans indtaget byen, og de tiltrækker i den grad opmærksomhed fra det svenske politi, der har valgt at mandsopdække FCK-fansene op til kampen.

FCK er en ekstremt upopulær klub i Malmø, efter at de svenske fans fik en meget hård medfart i 2005. Det kan du læse mere om her: 14 år efter Don Ø's brøler: Ondt blod på tribunen

Ekstra Bladets udsendte i Malmø fortæller, at situationen er meget anspændt, efter at FCK-tilhængerne valgte at gå en anden vej til stadion end forventet.

- I Lorensborgsgatan kommer FCK'erne forbi en bar med mange Malmø-fans. Her bliver stemningen meget spændt, og de to grupper kaster en masse kanonslag efter hinanden. Jeg hører i hvert fald 30, og politihestene bliver skræmte, fortæller Ekstra Bladets mand i Malmøs gader.

De svenske politiheste er ikke glade for kanonslagene. Foto: EB

Indtil videre er det dog lykkedes lederne i FCK-gruppen at holde gemytterne tilpas meget i ro til, at der ikke er opstået egentlige slagsmål, men atmosfæren er meget fortættet, og minder om de mest indædte opgør mod Brøndby, fortæller han.

En god time før kampstart er marchen ankommet til stadion, hvor folk skal visiteres og tjekkes, inden de lukkes ind. Det har givet en kæmpe kø, og Ekstra Bladet har kort før klokken 20 været ude ved den godt bemandede afspærring så tæt, som man kan komme.

Der går rygter om, at FCK-fans har planlagt at storme stadion og tvinge sig ind ad en hvilken som helst port i nærheden, og der hersker en vis nervøsitet. Enkelte er blevet ført ud af svenske betjente til videre tjek.

Men lige nu og her er der ro i lejren, mens tilskuerne enkeltvis bliver sendt ind på stadion.

Den sidste del af marchen foregik i relativ ro og orden, efter situationen var temmelig tilspidset, da FCK-marchen gik uden for ruten og passerede et værtshus, der var tæt befolket af Malmö-fans.

Klokken 20.15 er FCK-fansene ved at være igennem slusen for at komme ind på stadion. Ekstra Bladet har lige tjekket og set i hvert fald fem blive anholdt og ført væk, og nu tyder noget på, at der alligevel er uvelkomne gæster blandt dem, der har passeret gaten. Det vil sige, at politiet inde på stadion skal finde de ubudne gæster og får dem ført ud igen.

Se FCK-fansene indtage Malmø i videoen over artiklen

Malmö FF har hårdt brug for en sejr, efter de tabte deres første opgør ude mod Dynamo Kiev. Omvendt skal københavnerne forsøge at fastholde førstepladsen i gruppen. FCK vandt nemlig 1-0 hjemme i Parken over Lugano fra Schweiz.

Opdateres ...

Se også: Hjemmebanen gør forskellen for Malmö FF

Se også: Optimistisk Bendtner: Jeg kan starte inde

Se også: Advarer FCK: I bliver blæst ud