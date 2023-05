FCK-fans raser: Nu reagerer klubben

Det har skabt ramaskrig blandt FC København-fans.

For torsdag sendte klubben en nyhed ud om, at de ændrer flere forhold for sæsonkortholdere.

Og det blev nødigt taget pænt i mod blandt mange af klubbens fans.

På Twitter kan man blandt andet læse utallige FCK-fans, der er forarget over klubbens beslutninger.

De kommer med kommentarer om, at klubben blot forsøger at øge profitten, samtidig med at den er illoyal over for de mest loyale.

FCK direktør, Jacob Lauesen, melder, at de varslede ændringerne tilbage i januar, og derfor allerede har haft snakke med fans omkring dem. Foto: Lars Poulsen

Flere anser også ændringerne som en væsentlig nedgradering.

Men kritikken kommer alligevel ikke helt bag på direktøren i FC København, Jacob Lauesen.

- Det er ikke specielt overraskende, at folk, der har haft et produkt i mange år, og som de har været glade for, ikke er så glade for, at vi ændrer det. Så det vel forventeligt, udtaler han torsdag aften til Ekstra Bladet.

For fansenes skyld

Et af de væsentlige kritikpunkter, som FCK-fansene kommer med, er, at klubben blot gør dette i en tid, hvor det økonomisk går godt. På den måde kan de høste flere penge.

Men den køber FCK direktøren ikke.

- Det er faktisk fem år siden, at vi introducerede, at retten til et tomt sæde ikke var til salg. Så vi gør dette mere af nød end lyst.

- Men vi havde også en udsolgt AGF-kamp i søndags, hvor udnyttelsen af platin-kort kun var 83%. Og det er problematisk, når vi har folk, der står udenfor, og gerne ville ind på stadion.

Skulle I have haft en større faninddragelse i disse beslutninger?

- Allerede tilbage i januar meldte vi ud på et FCK-insider-arrangement, at vi havde disse overvejelser. Så dengang havde jeg en snak med 100-200 fans.

En af ændringer gør også, at FCK-fans ikke længere kan få 10% på øl og pølser i Parken. Foto: Kenneth Meyer.

- Der blev det gjort meget klart for mig, at de fortsat gerne ville have platinkortet, men at hvis det skulle ændres, så var det vigtigste, at man fortsat kunne få sin faste plads på en meget nem måde.

- Så jeg synes, at vi gør, hvad vi kan for at leve op til feedbacken.

Men hvem er det, som i gør dette for? Jer eller fansene?

- Det da begge parters. Jeg er dog med på, at dem som er berørt, ikke er enige med mig på nuværende tidspunkt.

Så du mener også, at i gør dette for fansenes skyld?

- Altså man starter nok en diskussion ved at sige det, men vi har da en opgave i at forklare det. Jeg tror ikke, at der ville gå så lang tid, så vil folk forstå det.

De nye ændringer for platinkortet træder i kræft i starten af 2024/2025 sæsonen.