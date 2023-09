FCK-fans raser over billetsystem: - Bekymrende

Rigtig, rigtig mange mennesker er interesserede i FC Københavns hjemmebanekampe i Champions League.

Det gælder både FCK-fans og fans af de tre udehold.

Og dem, der har førsteret til at købe billetter, ud over sæsonkortholderne, er abonnenterne på FCK+-tjenesten.

Bekymrende

Her kan alle og enhver betale 59 kroner om måneden og dermed også blive en af dem, der har førsteret til at købe billetter.

Det bekymrer derfor FCK-fanklubben, at alle og enhver kan købe billetter til hjemmebaneafsnittene.

- Det er en diskussion, vi følger med i, og vi deler også mange af bekymringerne og forundringerne, siger Casper Fischer Raavig fra FCKFC's bestyrelse til Ekstra Bladet.

- Vi har ikke været i dialog med klubben endnu. Men det er noget, vi foretrækker at tage med klubben og ikke igennem medierne.

Bange for sidemakker

Fanklubben er nemlig langtfra de eneste, der er bekymrede.

Også FCK-fans på sociale medier har delt sine frustrationer.

Systemet gør nemlig, at udefans nemt kan købe billetter til hjemmebaneafsnit, og nogle er bange for, hvem sidemakkeren er, og hvilket tilhørsforhold vedkommende har.

Derudover falder kritikken også på, at systemet ikke tilgodeser de loyale fans., hvor FCK ikke har valgt at bruge deres loyalitetssystem, som de ellers bruger i andre sammenhænge.

- Det havde givet mening at gøre brug af loyalitetspointene via FCK+-abonnementet, fastslår Casper Fischer.

- Jeg ved ikke, om de ikke har tænkt det igennem, men det virker underligt, at man sidestiller folk, der lige har købt FCK+, med fans, der har optjent loyalitetspoint den vej igennem.

FC København svarer

FCK har ikke valgt at svare direkte på Ekstra Bladets henvendelse, men har meldt en status på billetsalget ud på sin hjemmeside.

Klubben oplyser, at flere end 99 procent af alle solgte og reserverede billetter til kampene er købt af personer, som tidligere har købt billet til en FCK-kamp.

'Derfor meldte vi ud, at vi opfordrer til, at man lader være med at videresælge sine pladser,' skriver klubben.

'Dels fordi det er ulovligt at sælge dem til en højere pris, end man har købt dem for, og dels af sikkerhedsmæssige hensyn, da vi ikke ønsker, at FCK-fans og fans af udeholdene bliver blandet på tribunerne.'

En række tiltag

FCK svarer også på bekymringen om, at udefans skulle have mulighed for at købe adgang til hjemmebanepladserne.

'Vi har taget en række tiltag for at undgå sammenblanding af fans fra hjemme- og udehold i den måde, vi sælger billetterne på. Blandt andet har vi nedsat antallet af pakker, man kan tilkøbe for at undgå videresalg,' skriver de.

Slutteligt gør klubben opmærksom på, at det ikke er tilladt at udvise tilknytning til udeholdet i Parken andre steder end i udebaneafsnittet, og at brud på de regler kan medføre bortvisning.