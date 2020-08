FCK-fans raser: Vil ikke nævne hans navn

Mange Brøndby-fans er stiktossede over Kamil Wilczeks skifte til FCK.

Nu møder det kontroversielle skifte også massiv modstand fra én bestemt FCK-fangruppe.

Fanfraktionen Urban Crew, der også kaldes Sektion 12, som altid står på B-tribunen i Parken bag det ene mål og skaber stemning, vil ikke synge om den tidligere Brøndby-spiller.

De vil heller ikke nævne Wilczek ved navn, men kalder ham i stedet for 'den nye nummer 9' i et offentligt Facebook-opslag, ligesom de også skriver, at han aldrig vil blive accepteret hos dem, og at de er skuffede over klubben.

Se hele opslaget her:



Intern fan-kamp

Flere FCK-fans er ikke enige i Urban Crews udmelding. Kommentarerne vælter ind på Facebook-opslaget.

Kenneth Schjøtt Krogsholm skriver: 'Magen til latterlig udmelding skal man godt nok lede længe efter (medmindre man er hjernedød og holder med Vestegnen, så sker det nok oftere)'.

Anders Fagerberg Thykier skriver: 'Tåbeligt. På denne måde 'ydmyges' kun Wilczek. Lever manden op til sine tidligere præstationer i Superligaen, skal han tages helt ind i varmen. Helt ind. Det ydmyger hele Vestegnen på et magtdemonstrerende niveau. Han skal dog bevise sit værd først', hvilket er blevet liket 246 gange.

Anders Hertz skriver: 'Pinlig udmelding. Men de er alle for unge til at huske 32-gaten åbenbart. Om seks måneder synger de alle hans navn og kræmmer ham i flæng mål efter mål. Fra Nedre C skal der sgu nok blive klappet, når hans navn råbes op.'

Ekstra Bladet har kontaktet Urban Crew, men de er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

FCK's kommunikationschef Jes Mortensen skriver i en sms til Ekstra Bladet, at 'vores fans har ret til at have deres holdninger, men som klub står vi naturligvis bag Kamil'.

