FCK-fans smidt i fængsel for overfald på Brøndby-fans

Seks af syv tiltalte FCK-tilhængere blev onsdag fundet skyldige i at have overfaldet Brøndby-fans efter derbyet mellem FC København og Brøndby 12. august 2018.

Fire blev idømt ti måneders fængsel, mens to blev idømt otte måneders fængsel. En af de tiltalte blev frifundet, idet han nok var til stede, men ikke bevisligt deltog i de forhold, de øvrige blev dømt for.

- Jeg er yderst tilfreds, idet dommen - på nær den ene frifindelse - fulgte anklagemyndighedens påstand, siger anklager Mette Albrechtsen til Ekstra Bladet.

Dommen blev afsagt af Københavns Byret uden retsmøde og fastslår, at de seks FCK-tilhængere, som var opstemte efter deres holds 3-1-sejr over de evige rivaler fra vestegnen, gjorde sig skyldige i røveri, da de konfronterede tre af det tabende holds tilhængere efter opgøret i Parken og tog deres fodboldtrøjer.

Fire af de tiltalte blev fundet skyldige i også at have udøvet grov vold mod to Brøndby-fans, der også var på vej hjem i et S-tog efter opgøret i Parken.

Alle syv tiltalte nægtede sig skyldige i tiltalen for grov vold, røveri og grov forstyrrelse af den offentlige orden, men retten fandt altså for seks tiltaltes vedkommende forbrydelserne bevist ved hjælp af vidneudsagn og videoovervågning.

Mette Albrechtsen fik ved sagens begyndelse i januar vist udsnit af videoovervågning fra S-toget. Optagelserne viste blandt andet, at mindst en mand fik tildelt et knytnæveslag i ansigtet.

Den første episode omfatter ikke vold, og de tiltalte nægtede under retssagen at have truet Brøndby-tilhængeren til at udlevere sin trøje. Det var alene et spørgsmål om, at de ville drille og ydmyge en modstander, lød det i retten.

Den efterfølgende voldsepisode nægtede de tiltalte at stå bag. En af de overfaldne pådrog sig brud på næsen efter at være blevet slået i ansigtet. Det andet voldsoffer blev ifølge tiltalen udsat for grov vold, idet han blev trampet på, da han lå på gulvet i mellemgangen i S-toget.

