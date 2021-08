FCK-fans strømmede til lufthavn: Stor fest - og lang næse

Roskilde Lufthavn fik pludselig besøg af en flok FCK-fans, der opportunistisk var mødt op for at byde velkommen til en ny FCK-spiller. Men det blev ved håbet

Mandag aften dukkede der pludselig FCK-tilhængere op i Roskilde Lufthavn. 15-20 stykker.

De havde fulgt et privatfly, som klubben tidligere har brugt til at hente spillere med, på Flightradar, og følte sig overbevist om, at den tidligere FCK'er Benjamin Verbic skulle være på vej 'hjem' fra Kiev, hvor han har spillet siden 2018.

Han var heller ikke med landsholdet, så han kunne teoretisk set godt have fri til en dansk flyvetur.

Med håbet i hånden drog et par håndfulde FCK-fans afsted mod Roskilde for at byde ham velkommen...

En af dem var Pablo Bresciani, der sammen med kæresten Cathrine var på vej hjem fra fodboldkamp i Jægerspris. Her fik hun en SMS, hvor Verbic-transferen blev meldt varm. 'Tag derud', lød opfordringen i sjov.

- Fuck, vi gør det sgu. Det var lige på vejen, og det passede med tiden. Vi svinger lige forbi, og vi grinte af, at vi nok var de eneste tumper, der ville stå derude. Da vi kommer derud, står der allerede et par gutter udenfor. Det var lige godt fandens. Der var nok fem-seks stykker i ankomsthallen, siger han til Ekstra Bladet.

- Så var det lidt panik på, for man skulle have mundbind på, og det var der ikke nogen, der havde. Jeg gik ud i bilen og tog en pakke, og så blev der uddelt mundbind til fans. Der var skide god stemning. Vi fik gejlet hinanden op, og vi venter der.

- Flyet kommer ind, Twitter er rødglødende, og det samme er de private beskeder. Folk er helt oppe at køre.

- Så det skide fly... Da det åbner, kan man se et par rigtig sønderrevne jeans i bedste østeuropæiske stil. Så er der en, der råber 'Det er fandeme Verbic', og der er efterhånden en 15-20 gutter derude. Så kommer en lille, fed mand ud i sort trøje. Han var absolut ikke fodboldspiller.

De fire passagerer fik en noget anderledes velkomst end forventet. Foto: Pablo Bresciani

- Så kommer der to piger med shoppingposer, og så endnu en fyr, der absolut ikke er fodboldspiller. Så kigger vi bare på hinanden og begynder at grine, for vi havde jo joket med, at det kunne være en nigeriansk prins eller en forretningsmand, der kom ud. Så står der bare en flok fodboldfans og trykker næsen flad mod vinduet, siger FCK-tilhængeren med et stort grin.

De fik bagefter en del røg, men det tager han med højt humør.

Tirsdag aften tager Bresciani ud og ser B93 spille pokalkamp, og så vil han ikke afvise at kigge lidt omkring Parken.

- Så er man jo på Østerbro, lyder det med nok et grin.

Transfervinduets lukning er jo lidt som en juleaften for fodboldfans - men man er bare ikke sikret at få gaver.

Det kan FC København-fansene nå endnu.