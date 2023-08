FCK-flop skal væk - men ingen vil have ham

Det kan ikke blive mere åbenlyst.

Khouma Babacar har ikke det, der minder om en fremtid i FC København, og derfor er en af sportsdirektør Peter 'PC' Christiansens opgaver at sende den senegalesiske angriber videre i karrieren.

Men på den helt korte bane kan det vise sig at blive svært, mens transfervinduerne i hidsig fart lukker rundt omkring i verden. I Danmark allerede natten til lørdag.

Selvom 'PC' onsdag aften udviste optimisme over for den skrevne presse i forhold til at finde en løsning for angriberen, så er udsigterne til det ifølge Ekstra Bladets oplysninger dårlige.

Som det står lige nu, har den 30-årige senegaleser nemlig ikke et eneste konkret tilbud på hånden at forholde sig til, om end man i længere tid har afsøgt forskellige muligheder.

De endt ud i ingenting.

Khouma Babacar taler med Ekstra Bladet på FCK's træningslejr i Algarve i 2022. Foto: Tariq Mikkel Khan

Situationen er kompleks for alle parter.

I størstedelen af den forgangne sæson trænede Babacar ikke sammen med førsteholdstruppen. Man skal helt tilbage til 12. august 2022 for at finde den seneste gang, han optrådte i en Superliga-kamp.

Derfor ved potentielle bejlere heller ikke, hvad de får fra Khouma Babacar i sin aktuelle form. At han ikke har været en del af kampene i starten af indeværende sæson sender ganske vist et skidt signal til omverdenen, og det er en af de helt centrale årsager til, at efterspørgslen er så lav i de her dage, hvor der ellers skulle ske noget.

Nemmere bliver det heller ikke af, at den tidligere Fiorentina-spids tjener en solid skilling hos de danske mestre og fortsat er på kontrakt frem til sommeren 2025.

Det danske transfervindue lukker fredag midnat, og hele situationen kan naturligvis ændre sig i løbet af de kommende dage.

Lande som Tyrkiet, der har klubber, som før har meldt sin interesse i angriberen, holder eksempelvis åbent frem til 15. september.