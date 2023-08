FCK-flop udlejet til ungarsk klub

Mamoudou Karamoko har langtfra levet op til forventningerne i FC København, og nu bliver franskmanden lejet ud resten af sæsonen.

Det skriver FCK på sin hjemmeside.

23-årige Karamoko skal tilbringe resten af sæsonen i Fehérvár FC, der spiller i den bedste ungarske række.

- Mamoudou har brug for spilletid, men er blevet fanget i en benhård konkurrencesituation hos os, som vi i fællesskab nu løser med et udlån til Fehervar i Ungarn, udtaler sportsdirektør Peter Christiansen og fortsætter.

- Som vi har set tidligere med eksempelvis Mikkel Kaufmann og senest Orri Óskarsson kan et lejemål og mere spilletid skubbe rigtig meget til udviklingen af vores unge spillere. Vi ønsker ham held og lykke for nu og vil glæde os til at følge med herhjemme fra.

Det er ifølge FCK's hjemmeside blevet til i alt ti kampe og nul mål i FCK-trøjen for angriberen.