FCK før fan-demo: - Vi bakker op

Når fodboldfans søndag demonstrerer uden for Parken, er det med det erklærede mål at få flere fans på stadion.

Håbet er, at politikerne bliver råbt op, og at de meget strikse regler bliver blødt lidt op. Fra kontortårnene i Parken er der opbakning til initiativet:

'Et budskab, vi er helt enige i og derfor sætter vi også pris på initiativet og arbejdet for at få genåbnet for fans på stadion på en forsvarlig måde,' skriver klubben på sin hjemmeside.

Ekstra Bladet ville gerne have den melding uddybet, men kommunikationschef Jes Mortensen ønskede ikke at medvirke i et interview. Han henviste i stedet til sine udtalelser til B.T.:

- Vi bakker op om budskabet. Vi er enige i, at der kan komme fans på stadion. Vi opfordrer til, at når nu, man gør det på denne her måde, så skal man gøre det på en ordentlig måde.

- Man skal selvfølgelig overholde alle de retningslinjer, som sundhedsmyndighederne har givet. Man skal tænke sig godt om, og man skal passe på hinanden, som det også er tilfældet i andre henseender, siger han til B.T.

Han pointerer yderligere, at ingen i deres funktion som ansatte i FC Københavns organisation kommer til at have noget med demonstrationen at gøre, men at klubben naturligvis vil have sikkerheds-stewards tilstede, når spillerne ankommer til Parken inden kampen mod FC Midtjylland. Det sker ved 15.30-tiden. Desuden vil de assistere, hvis myndighederne beder dem om det.

Der er kickoff til FC København-FC Midtjylland kl. 18. En kamp, der kan sende FC Midtjylland tilbage på Superligaens førsteplads, men også FC København tilbage i medaljestriden.