FCK forlænger med nøglespiller

Dame N'Doye fortsætter i FC København frem til sommeren 2020.

Det står klart, efter parterne fredag aften offentliggjorde kontraktforlængelsen ved et fanarrangement i KB Hallen.

- N'Doye har været et stort aktiv for os, siden han kom tilbage. Vi var grundige med at scoute på, om han stadig havde de kvaliteter, vi søgte, før vi skrev kontrakt med ham, og her kunne vi se, at hans evner som angriber stadig er store. Det har han bevist gang på gang siden, og tallene taler på mange måder for sig selv, siger FCK-manager Ståle Solbakken om sin angriber og fortsætter.

- Jeg mener, at N'Doye er den bedste angriber i klubbens historie, og han har stadig store kvaliteter. Selvom han har prøvet meget, så er sulten og vinderinstinktet stadig meget stærkt, så jeg er slet ikke i tvivl om, at han kommer til at bidrage godt for os i fremtiden, siger Ståle Solbakken på klubbens hjemmeside.

Dame N'Doye har været meget vigtig for FCK efter sit comeback i klubben. Foto: Jens Dresling

Dame N'Doye har været en vigtig faktor i denne sæsons projekt 'genoprejsning' i FCK. Senegaleseren har siden sit comeback i den hvide trøje scoret 12 superliga-mål i 20 kampe. Angriberen har desuden nettet to gange i københavnernes europæiske kampagne.

Selv er angriberen lykkelig over at fortsætte i FCK.

- At vende tilbage til FCK har været som at komme hjem for mig. Jeg er lykkelig her, og jeg er meget solgt over den modtagelse, jeg har fået fra fansene og den måde de støtter mig og hele holdet. De har altid betydet virkelig meget for mig og er en væsentlig årsag til, at jeg nyder at være en del af klubben både på og udenfor banen, siger Dame N'Doye til fck.dk.

N'Doye kom i første omgang til København fra OFI i 2009. Han spillede tre sæsoner i FCK med stor succes og blev solgt videre til russiske Lokomotiv Moskva. Hull, Trabzonspor og Sunderland var også destinationer for den målfarlige afrikaner, inden han i sommer vendte tilbage til Superligaen.

33-årige Dame N'Doye har i alt 183 kampe for FCK og scoret 96 mål. Mon ikke det bliver til nogle stykker flere med den ny underskrift...

Tidligere fredag aften meldte FC København ud, at unge Jonas Wind har forlænget sin kontrakt frem til udgangen af 2023.

