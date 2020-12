FCK forlænger med Superliga-komet

Siden debuten i 1-0 sejren over AGF i Aarhus er det gået stærkt for den unge FCK-angriber Rasmus Højlund.

Siden fulgte en startplads mod AC Horsens, og senest var han også med fra start i torsdagens vigtige pokal-kamp mod FC Midtjylland.

Nu har FC København sikret sig papir på den talentfulde angriber frem til 31. december 2023.

Det skriver klubben på sin hjemmeside. Her glæder man sig over forlængelsen.

- Rasmus har været hos os siden U15-tiden og har altid været et stort talent som angriber. Han har en fantastisk fysik og et fantastisk spark, og er samtidig meget fokuseret og taktisk klog. Og så er han en robust fyr med en stærk personlighed, der har god opbakning hjemmefra, siger udviklingsdirektør Sune Smith-Nielsen.

Højlund, der indtil videre er noteret for fire kampe for FCK, rykkes efter planen permanent op i førsteholdstruppen til sommer.

- Rasmus har taget alle sine skridt rigtig flot helt fra U17 til U19 og nu til Superligaen. Vi er glade og stolte over, at kunne bringe så dygtig en spiller fra FCK Talent og frem til førsteholdet, hvor han skal være en del af det ’nye’ FCK. Og vi ser frem til at følge Rasmus’ udvikling på tætteste hold, siger William Kvist, der er midlertidig sportslig leder i FCK.

Ifølge William Kvist skal aftalen ses som et led i strategien om atbringe egenudviklede spillere igennem til førsteholdet, fordi de kender klubben og kulturen.

- De kommer ikke ind i truppen, fordi de skal fylde op, men fordi vi tror på, at de har evnerne til at bidrage til, at vi opnår vores målsætninger, lyder det.

Rasmus Højlund har solet sig i fraværet hos Jonas Wind, Viktor Fischer og Mohamed Daramy, og det forventes, at han er med igen på søndag, når FCK tager i mod OB.