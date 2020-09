FCK forlænger med Wind

Hovedstadsklubben og den 21-årige angriber har skrevet en kontrakt, der gælder frem til sommeren 2025. Planen er, at han skal spille de to kommende sæsoner i FCK

Der er stadig over 100 dage til juleaften, men FC København er tidligt på færde med en gave til tilhængerne ...

FCK har forlænget aftalen med Jonas Wind frem til sommeren 2025, og planen er, at den 21-årige angriber skal spille to sæsoner mere i hovedstadsklubben.

- Det handler om, at Jonas selvfølgelig har gjort sig fortjent til en større kontrakt i takt med de præstationer, han har lavet. Og så handler det om, at vi har lagt en langtidsplan for Jonas, hvor vi nu ikke kommer i tidsnød.

- Planen er i hvert fald, at Jonas skal spille i FCK de næste to år, siger FCK-manager Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

Jonas Wind er ærke-FCK'er og har spillet i klubben, siden han var 13 år gammel. Han blev en del af Superliga-truppen i vinteren 2018 og er foreløbig noteret for 18 scoringer i 54 kampe i den hvide trøje.

Hans kontrakt stod til at udløbe med udgangen af 2023, men der er altså nu lagt halvandet år på, og det giver Ståle Solbakken noget ro:

- Hvis vi ikke havde lavet den forlængelse, havde vi haft dårligere tid. Jonas ser selv, at han kan udvikle sig yderligere hos os. Men selv om planen er, at han mindst skal være her to år mere, så ved alle, at det kan ende med at blive et år eller tre år.

- Men nu har vi en plan og en forankring i FCK, hvor Jonas skal være en central spiller for os. Det er han allerede, men vi forudser, at han bliver endnu mere central og kan udvikle sig i den rolle, han spiller - og blive en kæmpe spiller for FCK.

Wind scorede to gange i Parken, da FCK sendte Istanbul Basaksehir ud af Europa League. Foto: Jens Dresling

Jonas Wind startede sidste sæson fremragende, men blev for lidt over et år siden ramt af en grim knæskade.

Det kostede en lang skadespause, men Wind er nu tilbage i fuld vigør og viste sin uomtvistelige klasse, da FCK sendte Istanbul Basaksehir ud af Europa League.

Han bliver en nøglespiller i den kommende sæson, og når tiden er inde, satser Ståle Solbakken på at kunne sætte 'en slags salgsrekord', som det hedder på hjemmesiden.

Jonas Wind har tidligere sagt, at han ikke har travlt med at komme videre fra hjerteklubben. Han er lige flyttet hjemmefra, og tirsdagens kontraktforlængelse giver også på den facon mening.

- Jeg er stolt og glad over, at jeg er en del af FCK og fremtiden her. Det har hele tiden været det, jeg gerne ville, og jeg har ikke travlt med at komme nogle steder.

- Vi har lagt en god plan nu, og fremtiden er her i København, og det er rart at få sat ekstra tid på min aftale. Nu har jeg ro på, siger Jonas Wind til fck.dk.

Han var i sidste uge en del af U21-landsholdet og spillede hele kampen mod Ukraine. Han blev efterfølgende sendt hjem til hovedstaden for at få et hvil og er derfor ikke med i tirsdagens kamp mod Nordirland.

