FCK fortsætter oprustningen: Detaljer fra norsk landsholdsspiller

FC København er ifølge Ekstra Bladets oplysninger detaljer fra at hente den norske back Birger Meling

- Det er en rigtig dygtig spiller, og så siger jeg ikke mere om det.

Cheftræner Jacob Neestrup var kortfattet, da han efter fredagens sejr over OB kommenterede rygterne om Birger Meling.

Den norske Rennes-spiller er blevet meldt på vej til FC København, og nu ser en handel for alvor ud til at nærme sig.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er FC København således detaljer fra at hente den 28-årige nordmand.

På nuværende tidspunkt mangler man fortsat at blive enig om de endelige detaljer med både Ligue 1-klubben og spilleren selv, men det er forventningen, at en aftale vil blive indgået.

Birger Meling kom til Rennes i sommeren 2021 og har tidligere tørnet ud for Nimes, Rosenborg og Stabæk. Foto: Jeremias Gonzalez/Ritzau Scanpix

Stort ønske

Som Ekstra Bladet flere gange har beskrevet, så har ønsket om et ny venstre back været stort hos FCK, der lige nu kun råder over Christian Sørensen på positionen.

Men nu ser han ud til at få konkurrence i form af en norsk landsholdsspiller, der lige nu er Ståle Solbakkens foretrukne kort i Norges venstre side.

For nylig bekræftede Rennes' cheftræner, Bruno Genesio, at en handel kunne være under opsejling.

- Birger kan spille sin sidste kamp på søndag, sagde han og henviste til sæsonpremieren mod Metz i den franske liga.

FC København har i den grad været aktiv i sommerens transfervindue, hvor især offensive kræfter er kommet til.

Indtil videre har klubben købt Theo Sander, Elias Achouri og Mohamed Elyounoussi, ligesom Jordan Larssons aftale er blevet gjort permanent.

Nu ser man inden længe ud til at kunne sætte endnu et flueben. Denne gang ved en defensiv profil med 37 A-landskampe på CV'et.

