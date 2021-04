FCK gider det ikke: Melder dem til politiet

De seneste dage har Tipsbladet afdækket, hvordan internetsvindlere har brugt mindst tre Facebook-opslag fra FC København til at lokke klubbens fans i en fælde, der i sidste ende skal narre penge fra folk.

Men det er svært for klubbens ansatte at spotte det.

Fupmagerne skriver nemlig ikke, at de er matchfixere. De skriver bare, at folk kan tjene store penge på sportsbetting. Det er først, når man klikker sig ind på John Watsons falske profil, at der står, at han er matchfixer.

Derfor fanger FCK's ansatte ikke nødvendigvis den slags.

- Vi sidder ikke og tjekker i bund hver eneste opslag og følger til dørs, om det, vedkommende skriver længere henne i processen på andre platforme, er rigtigt. Den detaljegrad er vi ikke altid nede i, men vi monitorerer og modererer løbende kommentarspor på vores sociale medier og fjerner det, vi kan se er forkert, fortæller kommunikationschef Jes Mortensen.

FCK-boss undrer sig: - Hvorfor er vi ikke med?

- Det lyder, som om nogle prøver at lokke nogle over på noget andet, som så leder til svindel i en anden kontekst. Det er svært for os at regulere 100 procent, når det foregår et andet sted end på vores platforme og steder, vi ikke ser eller har kontrol over. Så det, han skriver på vores platform, er primært: 'Kontakt mig for at tjene penge'.

Måske den største trussel overhovedet

Det ene af tre opslag fra 'John Watson' i FCK's kommentarspor.

Det var en FCK-fan ved navn Lucas Hjorth, der først faldt over 'John Watsons' svindelnummer. Hvis han havde gjort Jes Mortensen og co. opmærksom på, hvad han havde fundet, var fupprofilen blevet forvist fra FCK's Facebook-side på stedet.

- Ja, selvfølgelig, siger Mortensen.

- Helt grundlæggende er matchfixing måske den største trussel mod vores levebrød overhovedet. Hvis det først eskalerer, kan vi ikke have en troværdig sport mere, og så er dét, vi laver, ligegyldigt. Så det er helt klart: Hvis folk beskriver matchfixing eller opfordrer til det, så vil det helt klart være grund til, at de bliver kylet ud. Helt ubetinget.

Tøffe: - EM er meget langt væk for ham

Der er, så vidt han ved, ikke nogen af FCK's moderatorer, der er stødt på opfordringer til matchfixing på klubbens sociale medier. Til gengæld må de jævnligt luge ud i platformens andet ukrudt.

'Noget homofobisk lort'

- Det, jeg oftest fjerner, er, hvis der er noget racistisk lort. Eller noget homofobisk lort. Så fjerner vi dem prompte og smider dem ud uden advarsel eller noget. For det vil vi ikke have.

Nogle gange går det så langt over stregen, at det ikke er nok at bandlyse brugere på sociale medier.

- Vi politianmelder også med jævne mellemrum folk. Det hører heldigvis til sjældenhederne, men det sker nogle gange om året. Vi får også mails. Det er ikke en måned, siden jeg har politianmeldt nogen for racisme, der blev ved med at skrive opslag og sende mails til os af racistisk karakter. Så politianmelder vi dem. Så får de et brev fra vores advokat, der går til politiet. Det gider vi ikke, fortæller Jes Mortensen.

- Nogle gange får man næste dag en mail tilbage: 'Ej, det må I undskylde. Jeg var også bare lige sur' eller et eller andet. Så ender det med, at politiet snakker med dem, går jeg ud fra. Men det er som regel vores advokat, der har den derfra. Oftest er det en fake profil, de aldrig finder.

'John Watson', svindleren der var på spil i FC Københavns kommentarspor, forsøgte ikke kun at snyde penge fra folk. Han stjal også en influencers billeder og video.

Endelig tilbage: - Man gør sig sine tanker

Puster liv i drømmen: - FCK spiller for guld