FCK-glæde: Længe ventet comeback

FC København har til fredagens testkamp mod OB godt nyt efter den lange coronapause.

24 spillere er med i truppen mod OB, og især gensynet med angriberen Jonas Wind har været længe undervejs.

Også midtbanespilleren Robert Mudrazija er blevet klar efter skade og kan komme i aktion mod OB.

Desuden er stopperen Ragnar Sigurdsson blevet klar til at spille fodbold igen, oplyser FCK på sin hjemmeside.

Superligaen har været sat på pause siden marts som følge af coronapandemien, men sæsonen genoptages om en uge med kampe uden tilskuere.

Ud over de tre klarmeldte spillere er Nicolai Boilesen også ved at være frisk igen for FCK, men backen er dog ikke langt nok i sin genoptræning til at være kampaktuel.

Det er angriberen Dame N'Doye heller ikke, da han er ude efter en mindre operation.

Det er over to måneder siden, at FCK senest spillede en fodboldkamp.

Det skete, da holdet tabte 0-1 ude til Istanbul Basaksehir i den første af to ottendedelsfinaler i Europa League.

Kampen i Tyrkiet blev spillet 12. marts, og FCK-spilleren Rasmus Falk glæder sig til at komme i gang igen i fredagens testkamp.

- Efter en lang periode med en meget anderledes form for træning, så har det været fedt at kunne træne normalt i et par uger, men nu kribler det også i os alle sammen for at komme ud og spille kampe.

- Selv om det kun er en træningskamp, glæder vi os alligevel lidt mere end normalt, fordi det er endnu et lille skridt på vej mod en mere normal hverdag, siger Falk til klubbens hjemmeside.

FCK's testkamp hjemme mod OB spilles fredag klokken 13, mens Sønderjyske gæster Parken på tirsdag.

I de to træningskampe er der aftalt fri udskiftning, og på fredag vil FCK stille to forskellige hold i hver halvleg.

