FCK hårdt ramt: Reddet af ungdommen

FC København er så skadesplaget forud for Conference League-kampen mod slovakiske Slovan Bratislava, at flere ungdomsspillere er udtaget til kampen.

Og det er udover de mange teenagere, der allerede har været i kamp for klubben i denne sæson.

Det fortæller FCK-træner Jess Throup på et pressemøde forud for kampen, der spilles torsdag i Parken.

Han vil dog ikke løfte sløret for den endelig trup.

- Uden at røbe for meget kan jeg sige, at jeg i dag til træning havde fyldt op med U19-spillere, der lige var kommet hjem fra en træningstur til Spanien, for at vi bare kunne spille elleve mod elleve, siger han.

Og flere af dem sidder altså på bænken, når kampen starter klokken 21.

- Lige nu er der fire af dem, der er udtaget til truppen. Så der er noget i forhold til lige at lære navnene at kende, men også i forhold til hvilken position de kan spille.

- Nu joker jeg selvfølgelig lidt, men det siger jo lidt om, hvor vi er henne, siger Jess Thorup.

Og de fire blev lige så overraskede over at være udtaget, som han selv var over, at han blev nødt til at udtage dem, forklarer han.

På pressemødet blev Jess Thorup spurgt ind til sine tanker om balancen på holdet i den afsluttende gruppekamp, hvor FCK allerede er gået videre som nummer et.

- Jeg ved ikke, om jeg gør mig så mange tanker om det. Lige nu handler det for mig om at stille det stærkest mulige hold. Det her er jo ikke en kamp, hvor vi sparer nogen.

- Vi kommer til at stille det stærkeste hold (vi kan lige nu, red.), siger FCK-træneren.

Jess Thorup lægger ikke skjul på, at alle de unge spillere nok ikke havde fået chancen, hvis det ikke havde været for de mange skader, men fremover vil FCK bruge flere unge spillere, forklarer han.

- Vi vil gerne være bedre til at bygge bro til vores akademi. Vi skal være bedre til at skabe vores egne talenter. Vi vil gerne - både som fans og som klub - identificere os med nogle af de spillere, som spiller i Parken. Så det vil vi helt sikkert se fremadrettet, siger han.