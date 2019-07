FCK handler hurtigt: Her er Joronens afløser

FC Københavns målmandskabale er gået op.

Mestrene solgte torsdag Jesse Joronen til Serie A-klubben Brescia, og den finske landsholdsreserve bliver erstattet af en svensk landsholdsreserve.

Ikke overraskende bliver det Kalle Johnsson, der skal konkurrere med Sten Grytebust om spilletid i hovedstaden. Den 29-årige tidligere Randers FC-målmand er blevet hentet i franske Guingamp, hvor han har stået de seneste tre sæsoner.

Allerede for nogle uger siden kunne den franske klubs træner, Patrice Lair, fortælle, at Johnsson var på vej til København, men da Joronen-handlen trak ud, måtte svenskeren væbne sig med tålmodighed.

En forudsætning for hans skifte var nemlig, at FCK og Brescia kunne blive enige om betingelserne for en Joronen-handel. Det skete torsdag, og så kunne Johnsson sætte kursen mod København.

Kalle Johnsson har tidligere haft succes i Randers FC Foto: Anita Graversen

Han har fået en kontrakt frem til 2023 og er allerede fredag formiddag på træningsbanen på Frederiksberg for at træne med sine nye holdkammerater.

- Efter salget af Jesse Joronen har vi haft behov for en stærk og solid erstatning, og i Kalle Johnsson får vi en bundsolid keeper, der har international erfaring og kender den danske liga indgående, siger Ståle Solbakkens til FCK's hjemmeside.

Kalle Johnsson er glad for skiftet og ser frem til at spille med om titler og være med i de største europæiske turneringer.

- Jeg ser det her som et skridt frem i min karriere, og jeg glæder mig virkelig over denne mulighed. Jeg ved, at der bliver hård konkurrence om at blive førstemålmand, men jeg er et konkurrencemenneske.

- Jeg er sikker på, at vi i målmandsteamet vil skærpe hinanden og sammen øge holdets chancer for succes, siger Kalle Johnsson, der har fået trøje nummer 21.

FC København indleder søndag sit titelforsvar i Superligaen med en udekamp mod OB.

Se også: Ståle om CV i Brøndby: Det er lidt mærkeligt

Se også: Officielt: FCK scorer nyt million-salg

Se også: John Faxe vender tilbage til Arsenal

Her er beviserne: Brøndbys nye boss er Danmarks bedste købmand

Superligaen starter: Sådan står FC Midtjylland