FCK hapser eks-AGF'er

Peter Christiansen er endnu ikke startet som sportsdirektør i FC København, men når han tjekker ind på Frederiksberg, kan han sige 'hola' til en gammel bekendt.

Sidste sæsons sølvvindere har siden fyringen af Ståle Solbakken haft gang i en større omrokering i staben, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger bliver Rubén Sellés nu tilknyttet Jess Thorups stab.

Den 37-årige spanier var i godt to og et halvt år en skattet assistent for David Nielsen i AGF og vender nu tilbage til Superligaen.

Han forlod AGF efter sidste sæsons bronzemedaljer og tog tilbage til sit hjemland for at blive U18-træner i Valencia.

Rubén Sellés fik stor ros for sit arbejde i AGF, hvor han var med til at sikre bronze. Foto: Benjamin Nørskov

Sellés har tidligere været assistenttræner i en lang række klubber.

Den grundige spanier havde inden turen gik til Aarhus været i Shinnik Jaroslavl, Aris Saloniki, Baku og Qarabag, ligesom han en overgang var chefanalytiker i Strømsgodset.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Sellés tiltænkt en rolle som assistent for Jess Thorup - formentlig med fokus på dødbolde og den defensive del af spillet.

FC København har længe forsøgt at hente Jacob Neestrup hjem som førsteassistent for Thorup, men hidtil er det ikke lykkedes dem at blive enige med Viborg.

Sellés' ankomst til København betyder ikke, at FCK på nogen måde har droppet Neestrup.

Der er stadig et stort ønske om at få indlemmet ham i trænerstaben, og i hovedstaden er der en stor tro på, at der også kommer til at ske.

Det er en af de brikker, der mangler at falde på plads i det københavnske, hvor talentchef Sune Smith-Nielsen har fået udvidet sine ansvarsområder.

Han blev tidligere på ugen udpeget til udviklingsdirektør med reference til den sportslige leder.

Sort jul i OB - fyreseddel under juletræet

Den utrolige historie: Bedrog sine venner for millioner

Faldgruben du SKAL styre uden om