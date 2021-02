FCK har forsvarsspillet i fokus op til AGF-brag

AGF har holdt målet rent i de seneste fem superligakampe. Aarhusianernes bagkæde har set solid ud. Det samme kan ikke siges om konkurrenterne fra København.

FCK har indkasseret seks mål i de seneste fire kampe.

Senest blev det til to mod Lyngby, hvor Jess Thorups tropper spillede 2-2 mod De Kongeblå, og forsvarsspillet har de seneste kampe ikke set alt for godt ud. Netop defensiven har FCK arbejdet på, fortæller Nikolaj Boilesen.

- Vi har snakket om, at arbejdet starter helt oppefra, så vi både forsvarer og angriber som hold. Det bliver svært at vinde fodboldkampe, når man indkasserer to mål i hver kamp. Vi kan ikke vinde 3-2 hver gang, siger venstrebacken til FCK TV.

Selv om presspillet foregår højt på banen for FCK, kan det gå ud over defensiven, hvis ikke det udføres ordentligt, forklarer Boilesen.

- Vi har også arbejdet meget på presspillet, for hvis det ikke sidder i skabet, skaber det en dominoeffekt, som kører ned igennem holdet og gør, at vi kommer i undertal langt ned i banen, siger forsvarsspilleren.

Hvis AGF holder buret rent på søndag mod FCK, vil det være klubrekord. Det vil være første gang, klubben ikke indkasserer mål i seks kampe i streg.

Mod modstandere af AGFs kaliber bliver man nødt til at bevare koncentrationen og være på igennem samtlige 90 minutter, mener Boilesen.

- Især i sådan nogle kampe, som den mod AGF, bliver det marginalerne, som kommer til at afgøre det. Derfor skal man være klar, når man står i én mod én-situationer, og når det brænder på foran vores eget mål, skal vi være mere oppe på dupperne, siger den tidligere Ajax-spiller.

Pointmæssigt har begge klubber fået en fin start på efteråret. AGF ligger på tredjepladsen med 32 point efterfulgt af FCK med 30 point.

Kampen, som spilles i Parken, fløjtes i gang søndag klokken 16.00.