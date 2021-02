FCK har Wind i sejlene

To kampe seks point og en klub på vej mod genrejsning.

FC København har på imponerende vis skudt foråret i gang ved at vise enorm moral og sammenhold, da de vendte 0-2 til 3-2 sejr mod AaB. Derover leverede de en professionel indsats med 2-0 sejren over Horsens.

Den fine forårsstart får dog ikke Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, til hverken at falde på halen eller gøre Jess Thorups mandskab til guldfavoritter. Slet ikke.

- Inden foråret blev skudt i gang, sagde jeg, FCK skulle starte med fire sejre, hvis de skulle ind i topkampen. Nu er de halvvejs. Kan de også besejre SønderjyskE og Lyngby, så har de taget nogle vigtige skridt.

- Men min guldfavorit er stadig FC Midtjylland. Det ændrer et par sejre til FCK ikke på, pointerer han.

FCK er startet foråret med to sejre i to kampe. På trods af den fine start, siger Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, at FC Midtjylland stadig er hans favoritter til guldet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Banker på til EM

Stig Tøfting har i de to første kampe været imponeret over Jonas Winds fine forårsform.

- Jonas Wind har bevist, han er Superligaens bedste angriber lige nu. Jeg synes, han har set meget spændende ud. Og så har han haft stor indflydelse på det offensive udtryk hos FCK.

- Fortsætter han i den stil, så vil han være en oplagt kandidat til sommerens EM-trup, mener Stig Tøfting, der også hæfter sig ved, at Viktor Fischer omsider er kommet i gang.

- Han havde stor indflydelse på, at de vendte det mod AaB og leverede også en stærk indsats mod Horsens. Han kan være på vej tilbage til det topniveau, vi så for et par år siden, påpeger han.

Købet af Lukas Lerager er et eksempel på, at FCK forsøger at investerer sig ud af krisen. Men det er også et signal om, at man satser sportsligt både nationalt og internationalt, mener Stig Tøfting. Foto: FCK.

Efter nederlag til FCM og Randers fik Jess Thorup justeret FCK-maskinen, så de seneste seks kampe nu har givet 16 point.

- Nu bliver det interessant at se, om Jess Thorup kommer til at justere udmeldingerne om, at det bliver en mellemsæson. Det var en meget defensiv udmelding, når vi taler FCK.

- De justeringer FCK har foretaget efter afskeden med Ståle Solbakken, viser mig, at den pengestærke ledelse vil have noget ud af deres investering.

- Lars Seier sagde søndag til Onside, at han købt aktierne til kurs 100. Og nu står de i kurs 75. Så han har et stort minus på den konto.

- Det er tydeligt, at ejerkredsen ønsker at investere sig ud af krisen i FCK for at få sportslig succes både nationalt og internationalt, pointerer Stig Tøfting.

Thorup om top 3-ambitioner: Vi ved, at vi skal sætte en alvorlig stime sammen. Video: Discovery Networks Danmark

Ugens optur: OB og Vejle!

- Fynboerne har fem point til top seks, det må de jagte nu, selv om det ser svært ud. Vejle står nu i en position, hvor tre-fire sejre i resten af sæsonen formentlig er nok til overlevelse. Det er flot.

Ugens nedtur: FC Nordsjælland!

- I ni af de seneste ti sæsoner har de været i top seks. Det kommer de ikke i år. Jeg er ikke tilhænger af deres projekt, hvor det handler mere om udvikling end sejre.

