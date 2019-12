FCK-helt: - Det var bryllupsgaven til min kone

- To minutter, to berøringer, to mål. That’s it. Jeg har ikke brug for mere, sagde Pieros Sotiriou, efter han igen kom ind fra bænken og frelste FC København med to lynscoringer

Pieros Sotiriou får en god jul.

Den cypriotiske FCK-angriber kom igen ind fra bænken og frelste mestrene med to lynscoringer, og nu rejser han til Cypern, hvor han i den kommende uge skal giftes.

- Det var bryllupsgaven til min kone, sagde han med et stort grin efter de to scoringer mod OB, der i løbet af to minutter forvandlede et truende nederlag til sejr.

Det var anden gang inden for mindre end en måned, at den 26-årige cypriot lavede det nummer. I slutningen af november var det Hobro, som det gik det ud over, og mandag aften var det ren deja-vu i Parken.

- To minutter, to berøringer, to mål. That’s it. Jeg har ikke brug for mere, sagde en storsmilende Sotiriou, der var tydeligt rørt over tilhængernes hyldest af ham i Parken.

Der var kæmpe jubel i Parken, da Sotiriou vendte 0-1 til 2-1. Foto: Lars Poulsen

De krævede ham på banen, fik det med under et kvarter igen og kunne synge hans navn for fuldt skrald efter det vilde comeback.

- Jeg vil gerne sige stort tak til fansene. Mange tak … for alt. Om jeg spiller eller ikke spiller, så støtter de mig, sagde Sotiriou, der havde en god fornemmelse ude på bænken:

- Hvis jeg sagde til dig, at jeg havde den følelse igen, ville du ikke tror mig, vel? Men jeg følte det igen. Jeg følte, at jeg ville lave en forskel og score mål og hjælpe mit hold til at vinde kampen.

Med den snævre 2-1-sejr over OB går FCK til vinterpause kun fire point efter FC Midtjylland og udnyttede, at midtjyderne søndag aften kiksede hjemme mod formstærke AGF.

