FCK-helt kom på besøg: Blev afvist i døren

Mohamed Daramy havde taget turen fra Amsterdam til Eindhoven for at hilse på sine gamle FCK-venner, men det var ikke uden problemer

Der var knald på i Eindhoven torsdag aften, og mens FC København leverede underholdning på banen i 4-4-opgøret, leverede sikkerhedsvagterne måske lige rigeligt af det efter kampen.

Her var Mohamed Daramy, den tidligere FCK-profil og nuværende Ajax-reserve, nemlig på besøg på stadion.

Den del var næppe noget problem, men det blev det til gengæld, da landsholdsspilleren ville ind og tale med sine tidligere holdkammerater i omklædningsrummet. Der var ingen adgang for Mohamed Daramy i de hellige gange, lød det fra vagterne.

FCK jublede, mens Daramy sad på tribunen. Foto: Patrick Post, Ritzau Scanpix

Men det fik den afgående FCK-legende Per Wind lavet om på.

Københavnernes team manager skruede den i forvejen godt voluminøse stemme op ude foran indgangen, og kort efter var Daramy så inde blandt de gamle venner.

- Per måtte lige sætte sig igennem. Men det var godt at se ham, lød det med et smil fra FCK-træner Jess Thorup.

Mohamed Daramy blev solgt som en af FC Københavns dyreste, da han i sommer tog turen til Ajax fra Amsterdam. Men han har ikke glemt sine gamle venner, og det samme gælder den anden vej.

- Det er altid rart at se tidligere holdkammerater. Han har kun været væk i otte måneder, og det er anden gang, vi ser ham. Han var på besøg i Danmark inden en landsholdslejr. Jeg skal jo tale med jer, men jeg vil hellere ned og snakke med ham lidt mere, siger Nicolai Boilesen.

Og det fik Nicolai Boilesen så lov til. For det lykkedes altså Mohamed Daramy at komme ind til sidst. Så var den halvanden time lange tur fra den hollandske hovedstad altså heller ikke helt spildt for den danske landsholdsspiller.