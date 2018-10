FCK-helt må ud på bænken igen: - Ærgerligt at vide

BORDEAUX (Ekstra Bladet): Stephan Andersen fik chancen og brillerede i Bordeaux, men søndag er han tilbage på bænken mod Randers FC.

Det vidste keeperen allerede, før han gik på banen til Europa League-opgøret i det franske.

- Jeg vil gerne spille, og det er da ærgerligt at vide - også inden kampen - at uanset hvordan man gør det, så spiller man ikke i weekenden.

- Men jeg fik bevist, at jeg stadig kan stå på mål, og det var det vigtigste for mig. Jeg må tage de minutter, jeg nu engang kan få - for der er ikke mange af dem for tiden, sagde den 36-årige keeper, der fortsat har store ambitioner:

- Selv om jeg er lidt oppe i alderen, er det ikke sådan, at jeg bare sætter mig på bænken hver weekend og føler mig tilfreds med at sidde der og kigge.

- Jeg må bare gøre det så godt, som jeg kan. Mere kan jeg ikke gøre.

Især i 2. halvleg var han stærkt spillende mod franskmændene og havde en fænomenal parade, da Karamoh var alene igennem et kvarter før tid.

- Man når ikke at tænke så meget over, hvad man gør. Det var bare en reaktion, og så skal der selvfølgelig også lidt held til.

- Men det var rart at have et par redninger, når man endelig fik chancen, sagde målmanden, der i 1. halvlegs tillægstid vandt duellen ved straffesparkspletten mod Francois Kamano.

Stephan Andersen fejrer FCK's europæiske triumf med Nicolai Boilesen. Foto: Nicolas Tucat/Ritzau Scanpix

Den livlige kantspiller, der tidligere i halvlegen havde ramt overliggeren, tordnede sit forsøg langt over mål.

- Jeg havde en fornemmelse af, hvor han ville sparke. Jeg ved ikke, om det var medvirkende til, at han sparkede over, men det tæller i statistikken, så det tager jeg med, sagde Stephan Andersen.

Han fik med god grund et par rosende ord med på vejen af FCK-manager Ståle Solbakken, men Andersens præstation i det sydvestlige Frankrig kommer ikke til ændre nordmandens planer: Jesse Joronen står søndag mod Randers FC i Parken.

- Jesse har gjort det fantastisk for os, men har haft en lille downperiode på det sidste. Det er normalt, for han har (i Horsens, red.) været vant til at spille hver søndag uden pres.

- Nu kan han træne godt og forberede sig til søndag, og så spillede Stephan i dag. Det, tror jeg, er godt for dem begge, sagde Ståle Solbakken, der ikke havde brokket sig, hvis det ’kun’ var blevet 1-1 i Bordeaux.

- Skal du slå et hold fra en top fem-liga, skal du have marginalerne med dig. Og så skal målmanden have en god redning eller to.

Ståle Solbakken så rigtigt ved at bruge Stephan Andersen i Bordeaux, men han skifter ud på målmandsposten igen på søndag. Foto: Regis Duvignau/Ritzau Scanpix

Det havde Stephan Andersen, der fik vist, at han er klar til at træde til, hvis Ståle Solbakken skulle miste tilliden til sit finske førstevalg.

Se også: Stor europæisk triumf - FCK sejrede i kæmpe drama

Se også: Leipzig uden Poulsen slår Mike Jensen og Rosenborg

Superligaens bødekasser: Se hvad tis, prutter og snus koster stjernerne