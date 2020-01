FCK henter angriber før tid: Her er prisen

De danske mestre har betalt ca. 1,5 mio. kr. for at hente AaB's Mikkel Kaufmann et halvt år før tid

Mikkel Kaufmann blev på transfervinduets sidste dag FCK’er før tid.

Den 19-årige AaB’er forlod nordjydernes træningslejr i Sydspanien for at drage til Portugal, hvor FC København i øjeblikket forbereder sig til forårssæsonen.

De danske mestre udnyttede en klausul i aftalen med AaB, der gjorde det muligt at hente Kaufmann allerede i dette vindue.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har det kostet københavnerne i omegnen af 200.000 euro (ca. 1,5 mio. kr.) at indløse Kaufmann-klausulen, og dermed nærmer den samlede transfersum for teenage-angriberen 24 mio. kr.

Mikkel Kaufmann skal allerede i foråret gå på måljagt for FC København. Foto: Jan Christensen / FrontzoneSport via Getty Images

Derudover har AaB diverse bonusser i aftalen med FC København og får for eksempel penge, hvis hovedstadsklubben med Mikkel Kaufmann på holdet kvalificerer sig til et europæisk gruppespil.

- Det har hele tiden været en option i aftalen, hvis vi ønskede det.

- Nu får vi mulighed for at arbejde med Mikkel på træningslejren, og han får gode betingelser for at komme ind i truppen og klubben på en god måde, siger FCK-manager Ståle Solbakken.

Mikkel Kaufmann har scoret otte Superliga-mål i 25 kampe for AaB. Hans kontrakt med FC København udløber til nytår 2024.

