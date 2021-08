FCK henter forsvarer

FC København melder sig godt rustet i midterforsvaret, hvor der har været kigget efter nye ansigter efter afskeden med Victor Nelsson og Mathias 'Zanka' Jørgensen.

Superligaens førerhold har hentet 29-årige Ruben Gabrielsen, der kommer fra Toulouse. Han er hentet på en lejeaftale frem til årsskiftet.

- Vi ser ham som en kvalitetsspiller, der kan byde ind fra dag ét, og vi føler nu, at vi er dækket rigtigt ind på positionen til et efterår, der byder på rigtigt mange kampe, siger sportsdirektør Peter Christiansen.

Foto: Darko Vojinovic/Ritzau Scanpix

Han er med det norske landshold lige nu, så han vil tiltræde efter landsholdspausen.

- Alle skandinaviske spillere ved, at FCK har kæmpe ambitioner, og jeg kommer for at bidrage alt jeg kan til, at de bliver indfriet. Jeg vil vise mig frem på træningsbanen og for mig er det ikke bare et kort lejeophold, men en stor mulighed for at være en del af en klub på internationalt niveau. Det vil jeg leve op til fra første dag, siger forsvareren.

Gabrielsen var med til at rykke ned til Ligue 2 i 2020 og siden var de tæt på at rykke op igen, men glippede chancen i slutspillet. Nordmanden nåede seks kampe i den næstbedste række i denne sæson, men nu skal han prøve kræfter med Danmark.

