FCK henter gammel kending hjem

Det er syv år siden, han skiftede fra FC København til Everton.

Nu vender costaricanske Bryan Oviedo retur til FCK og dansk fodbold.

Det fortæller de danske mestre mandag på deres hjemmeside.

De to parter er blevet enige om en treårig aftale, efter Oviedo er blevet fritstillet af sin engelske klub, Sunderland AFC.

Bryan Oviedo spillede i perioden 2010-2012 46 kampe for FC København.

- Vi kender Bryan rigtigt godt fra hans første periode i klubben, og han har siden fået masser af erfaring på højt niveau i Everton og Sunderland samt på landsholdet, siger Ståle Solbakken.

Oviedo har spillet 54 landskampe for Costa Rica og var med ved VM i Rusland sidste sommer.

FC København hentede ham i det mellemamerikanske land i 2010, lejede ham ud til FC Nordsjælland året efter - og solgte ham til Everton i 2012.

For to et halvt år siden rykkede han videre til Sunderland.

- Det er stort for mig at vende tilbage til København! Det var her min karriere tog fart, og min familie og jeg havde en rigtig god tid både i byen og i klubben, siger Bryan Oviedo.

Han går ind og bliver en direkte konkurrent til Pierre Bengtsson på venstre back, mens Nicolai Boilesen er ude med en alvorlig skade.

- Da Nicolai Boilesen fik sin alvorlige skade blev det nødvendigt at se efter en tilføjelse på den position. Vi kan ikke forvente, at Pierre Bengtsson spiller samtlige kampe i en lang sæson, hvor vi forhåbentlig også skal spille europæisk gruppespil, siger Ståle Solbakken.

29-årige Bryan Oviedo har tre danske mesterskaber og en dansk pokaltitel på cv'et - og blev tilmed Årets Pokalfighter i 2012.

- Jeg kender klubben, jeg kender staben og Ståle, og jeg kender selvfølgelig også N’Doye og Pierre fra mit seneste ophold, ligesom jeg spillede med Bjelland i Nordsjælland. Jeg har fulgt FCK i al den tid, jeg har været væk, så jeg ved, at det er et stærkt hold med en stærk organisation omkring holdet, siger han.

