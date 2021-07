FCK henter Kevin Diks

Peter Christiansen fortsætter med at hente tidligere AGF'ere til FC København.

Den københavnske sportsdirektør kunne lørdag præsentere polske Kamil Grabara som ny målmand i hovedstaden, og mandag var turen så kommet til Kevin Diks.

Den 24-årige hollænder har de seneste sæsoner været udlejet til AGF fra Fiorentina, men han har aldrig rigtig indgået i klubbens planer.

Det blev til et par Serie A-kampe i 2016/17-sæsonen, men siden har han været udlejet ad flere omgange.

I FC København har han fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2025, skriver klubben på sin hjemmeside.

- Kevin er en fantastisk alsidig spiller, der har kvaliteterne til at dække en række positioner på banen, siger sportsdirektør Peter Christiansen.

- Han har allerede prøvet en del trods sin relativt unge alder, lige fra Champions League-fodbold for Feyenoord til frustrerende perioder i Italien, og det har givet ham en god ballast som person og spiller.

Kevin Diks skifter til FCK. Foto: Jens Dresling

Kevin Diks primære position er højre back, men hollænderen har vist, at han også kan optræde i venstre side og på midtbanen. Kevin Diks er stødt til FCK's træningslejr i Østrig.

- Jeg ved, at det er en klub, der altid har mesterskaber og europæisk fodbold som målsætning, og det flugter godt med mine ambitioner. Jeg glæder mig meget til at komme ud på banen med mine nye holdkammerater og blive klar til en spændende sæson, siger Kevin Diks.



- Jeg havde en del andre muligheder, både i andre ligaer og i Danmark, men jeg havde den helt rigtige fornemmelse omkring FCK med det samme, da jeg hørte, at de var interesserede, siger Kevin Diks, der mandag tjekkede ind på FCK's træningslejr i Østrig.