FCK henter Mikkel Kaufmann nu

FC København havde egentlig først købt AaB'eren Mikkel Kaufmann fra sommerpausen.

Men den københavnske klub har nu afleveret en større sum til AaB, og derfor kan stortalentet allerede trække i løvedragten nu.

- Vi vil gerne være helt sikre på, at vi er dækket godt ind på alle positioner i foråret, og derfor har vi besluttet at hente Mikkel ind allerede nu, siger manager Ståle Solbakken til fck.dk.

- Det har hele tiden været en option i aftalen, hvis vi ønskede det. Nu får vi mulighed for at arbejde med Mikkel på træningslejren, og han får gode betingelser for at komme ind i truppen og klubben på en god måde.

- Kaufmann har været på radaren hos os gennem længere tid, og efter hans flotte efterår hos AaB mente vi, at tiden var rigtig. Vi ser et stort potentiale i ham og mener, at han kan blive udviklet til at klare sig på internationalt niveau, så vi glæder os til at have ham med hernede, siger Ståle Solbakken.

Kaufmanns kontrakt med FCK løber til nytår 2024. Mikkel Kaufmann får trøje nummer 29.

Til AaB's hjemmeside siger nordjydernes administrerende direktør Thomas Bælum:

- Det var ønske fra FCK, at overgangen skete allerede nu, og i den forbindelse er vi blevet enige om en aftale, der kompenserer os på fair vis.

I AaB er Mikkel Kaufmann sæsonens topscorer med syv Superliga-mål - et mere end Lucas Andersen.

Mikkel Kaufmann supplerer:

- I første omgang gik det ekstremt stærkt med et pludseligt skifte til FCK, og nu er det gået lige så stærkt med at fremrykke planen.

- AaB vil altid være en del af mig, og jeg vil gerne takke alle i klubben for den måde, de altid har behandlet mig på og ønsker AaB alt det bedste fremover, siger Mikkel Kaufmann til AaB's hjemmeside.

