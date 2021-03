FCK henter nøglemedarbejder på landsholdet

Det danske fodboldlandshold skal på jagt efter en ny dataanalytiker.

Efter sommerens EM-slutrunde forlader analytikeren Mounir Akhiat nemlig sit job omkring fodboldlandsholdet for at blive chef for FC Københavns analyseafdeling.

Det skriver FCK og Dansk Boldspil-Union på deres hjemmesider.

Mounir Akhiat skifter landsholdet ud med FCK. Foto: Jens Dresling

Mounir Akhiat blev ansat som landsholdets dataanalytiker i 2016 efter Åge Hareides tiltræden som dansk landstræner, men i starten var det en bibeskæftigelse sideløbende med hans datajob i Brøndby IF.

Siden blev Akhiat tilknyttet DBU på fuldtid. Han kender derfor FCK-leder William Kvist fra den tidligere spillers tid på landsholdet.

- Vi er meget glade for, at vi kan tiltrække en kapacitet som Mounir til at være daglig leder i tæt samspil med trænerne. Han har spillet en vigtig rolle omkring herrelandsholdet de seneste år, hvor han har været en del af trænerteamet i arbejdet med forberedelserne og taktikken til kampene, siger William Kvist.

Under landskampe sidder Mounir Akhiat på tribunen for at få et bedre overblik over kampene, mens han modtager alskens data på sin computer. I pausen viser han videoklip og statistikker fra første halvleg for trænere og spillere.

Det skal han også gøre under sommerens EM, før han retter fokus mod FCK.

- Det har været en stor ære og en spændende faglig udfordring at arbejde med analyse og data på herrelandsholdet og med de bedste spillere i landet.

- Jeg glæder mig til EM til sommer og har fuldt fokus på det. Først efter sommeren og slutrunden vil jeg forholde mig til det nye job i FCK, som bliver enormt interessant, når vi kommer dertil, siger Akhiat.

Analytikerens taktiske evner er resultatet af mere end 20 års job som ungdomstræner i eliteklubber, lige som han har en Uefa A-trænerlicens. Derudover har han haft job i IT-verdenen, og det hjælper ham i arbejdet foran skærmen.

Landstræner Kasper Hjulmand vil nu afsøge markedet for en afløser.

- Mounir Akhiat har været en del af trænerteamet på landsholdet siden 2016, og jeg har haft et stort udbytte af samarbejdet med ham det sidste års tid. Nu vil vi søge en erstatning, så vi fortsat kan udvikle os på det meget vigtige område, siger Hjulmand i en pressemeddelelse fra DBU.

