FCK holder vejret: Kaptajnen humpede ind

Carlos Zeca gik i stykker i det allersidste løb under onsdagens træning. I bedste fald var det en krampe, i værste fald en forstrækning i baglåret

FC København risikerer at måtte undvære Carlos Zeca i de kommende kampe.

Den 32-årige FCK-kaptajn måtte humpe ind fra onsdagens træning efter at være blevet skadet til allersidst.

I bedste fald var det bare en kraftig krampe i baglåret, i værste fald en forstrækning.

Er der tale om det sidste, spiller han ikke mod FC Nordsjælland søndag i Parken og heller ikke om en uges tid i Herning mod FC Midtjylland.

- Jeg håber ikke, at det er noget alvorligt.

- Jeg har lige fået lavet nogle test. De ser okay ud, men følelsen, som jeg har nu, er ikke okay..., sagde Carlos Zeca til Ekstra Bladet, efter hans højre baglår havde været igennem den første hurtige undersøgelse.

Zeca vidste tog sig til baglåret, da han forlod træningen efter sit uheld. Foto: Gisle Thorsen

Det var under de afsluttende løb fra mållinje til mållinje, at det gik galt for den græske landsholdsspiller.

Han lå godt fremme i feltet på det tiende og sidste tempoløb, da han pludseligt stoppede op få meter fra 'målstregen'.

Han tog sig til baglåret, inden han lagde sig i græsset for at modtage behandling.

Zeca humpede derefter ind støttet af head physio Abdel Benkacem.

- Det er ikke lige det, man håber på sker. Men han før haft tendens til få krampe i baglåret, når det har været udtrættet til sidst.

- Lad os håbe, at det bare er det igen, sagde FCK-træner Jess Thorup, der umiddelbart virkede en kende mere optimistisk end Zeca selv.

FC København spiller den næste halvanden uge tre kampe.

Først hjemme mod FC Nordsjælland, derefter udekampe mod FC Midtjylland og AGF.

Zeca fik straks behandling og skal igennem yderligere undersøgelser den kommende tid. Foto: Gisle Thorsen

Zeca har i denne sæson haft et formdyk, men var tilbage på sit vanlige høje niveau, da FC København søndag slog Brøndby 3-1 i derbyet på Vestegnen.

Må Zeca melde forfald, ligner Jens Stage afløseren på den centrale midtbane.

Lukas Lerager kan også få lidt flere defensive pligter, end når det pålidelige græske fejeblad rydder op foran forsvaret.

Her ses highlights fra det dramatiske derby-opgør mellem FCK og Brøndby, 11. april 2021.

