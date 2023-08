FCK holdes på pinebænken

Køb adgang til FC Københavns opgør tirsdag aften i Champions League kvalifikationen mod Sparta Prag lige her

FC København skal i Europa League.

Det var udmeldingerne fra klubben, da forventningerne til 2023 blev fremlagt i en selskabsmeddelelse 28. april.

Som situationen er lige nu kan det derfor ende både med en opjustering, men også med en nedjustering i forhold til forventningerne fra Parken.

Jacob Neestrup skal sikre, at FCK mindst spiller i Europa League. Det er nemlig, hvad Parken har sat af forventninger til 2023. Foto: Jens Dresling

For ud af den forventede omsætning i niveauet 1.225-1.275 mio. kr. for 2023, skal der genereres et overskud i niveauet 150-175 mio. kr.

Og en stor del af det overskud for koncernen skal faktisk komme fra deltagelsen i Europa League, som ventes at give mindst 100 mio. kr. i kassen. Måske mere i forhold til de sportslige præstationer på banen.

En sikker plads i Europa League kræver en samlet sejr over Sparta Prag tirsdag aften. Det giver tilmed en chance for Champions League-gruppespillet over to kampe mod enten Aris Limassol fra Cypern eller de polske mestre fra Raków.

Lykkes det for sjette gang at kvalificere sig til fodboldens drømmeland, så må Parkens formand Allan Agerholm ud med en opjustering til forventningerne til 2023.

For det vil betyde indtægter mindst i niveauet 250 mio. kr.

Omvendt kan FC København i værste fald ende med en nedjustering i forhold til forventningerne, hvis de taber til Sparta Prag og efterfølgende taber over to kampe til enten AEK Athen eller Dinamo Zagreb, som vil være modstanderen i jagten på en plads i Europa League-gruppespillet.

Der var en vild stemning på tribunerne sidste efterår, da FCK mødte Borussia Dortmund i Champions League. Nu kan FCK for andet år i træk sikre sig adgang til Champions League-gruppespillet. Foto: Jens Dresling

Det er ikke en sjov udfordring med en udflugt til enten heksekedlerne i Athen eller Zagreb.

Sker det, at FC København trækker nitten og havner i Conference League, ligner det også en økonomisk nedjustering, fordi indtægterne er væsentligt lavere her.

Det kan så sidst i transfervinduet reddes af et stort salg af eksempelvis Kamil Grabara, der har et prisskilt på plus 100 mio. kr. Så vil Parken i teorien kunne slippe for en nedjustering af forventningerne til 2023.

Her kan du læse lidt om den store forskel, der er på at spille Champions League, Europa League eller Conference League.

