FCK i alvorligt derby-problem: - Det er bittert

Der er ikke noget at sige til, hvis cheftræner Jacob Neestrup klør sig lidt ekstra i håret efter mandagens nederlag til FC Nordsjælland.

For ikke nok med, at FCK missede en gylden mulighed for at lægge afstand i toppen af Superligaen og nu i stedet ligger nummer to, så står han nu i en decideret forsvarskrise.

Mandag aften fik Denis Vavro nemlig et gult kort, inden Kevin Diks i slutningen af opgøret fik to gule og dermed blev sendt en tur i bad.

Det betyder, at begge er i karantæne til søndagens opgør mod Brøndby, og Jacob Neestrup derfor kun har én midtstopper til rådighed i Valdemar Lund.

- Det er er klart, at det ikke er optimalt have fire midtstoppere ude til en fodboldkamp og slet ikke til et derby på udebane, siger FCK-chefen, der også har både David Khocholava og Nicolai Boilesen ude med skader.

- Men jeg får min løn for at løse det, og det vil jeg gøre efter bedste evne sammen med spillerne.

Jacob Neestrup står med en stor udfordring, når han søndag skal en tur til Brøndby med kun én central forsvarsspiller. Foto: Tariq Mikkel Khan

Bebrejder ham ikke

Særligt slemt blev det, da Kevin Diks i de allersidste minutter af opgøret på Right to Dream Park i Farum fik sit andet gule kort.

Men selvom det umiddelbart kunne være undgået, så er der ingen sure miner hos Jacob Neestrup.

- Jeg vil ikke bebrejde Kevin noget. Han prøver at sætte en tackling ind. Det skulle han så have gjort lidt tidligere i kampen, men jeg vil ikke bebrejde ham noget.

- Det er, hvad der sker i en topkamp, men det er klart, at det er bittert at køre hjem med et nederlag og selvfølgelig ekstra bittert at køre hjem uden Kevin Diks.

Dennis Vavro fik et gult kort mod FCN og sidder dermed ude med karantæne, når FCK søndag gæster Brøndby. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ville være tarveligt

Men selvom cheftræneren nu står med en hovedpine af de større inden søndagens derby på Brøndby Stadion, så kommer han ikke til at tørre noget af på sportsdirektør Peter Christiansen.

- Vi har fem midtstoppere. Kevin Diks, Nicolai Boilesen, David Khocholava, Denis Vavro og Valdemar Lund. Det er rigeligt.

- Fire er det normale, som alle FC København-hold er gået ind til et forår med. Fire ud af fem er ude med skader eller karantæner på samme tid. Det er uheldigt.

- Det har ikke noget at gøre med, at jeg har en chef (Peter Christiansen, red.), der ikke har købt ind. Det ville være alt for nemt at stå og tørre den af på ham. Det ville være tarveligt, og det vil ikke være retvisende.

Jacob Neestrup anerkender, at FC København er hårdt ramt med karantæner og skader, men det er ikke noget, han gider at bruge energi på.

I stedet vil han gøre alt for at komme tilbage på sporet.

Kan I gå ud at slå Brøndby med det, I viser i dag?

- Ja, det kan vi godt, svarer Neestrup selvsikkert.

FC København indtager en andenplads i Superligaen med ét point op til FC Nordsjælland. Der resterer fire runder.