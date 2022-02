FCK i Eriksen-flirt: Falk forhørte sig hos vennen

Rasmus Falk gav det et forsøg med at lokke vennen Christian Eriksen til FC København

Christian Eriksen har fået sit fodboldliv tilbage, og den danske landsholdsstjerne er igen på kontrakt.

Det blev til en aftale med danskerklubben Brentford, men stod det til FC København - og guldkonkurrenterne fra FC Midtjylland også - så kunne Eriksen godt have spillet sig tilbage i landsholdsvarmen via Superligaen.

FC København-sportsdirektør Peter Christiansen har fortalt til Discovery, at klubben har spurgt på Christian Eriksen. Og Eriksens gamle ven fra Middelfart Rasmus Falk var da heller ikke sen til lige at give det et skud.

- Det kunne godt være, at jeg lige forhørte mig, siger Rasmus Falk med et smil, men vil ikke fortælle, hvad Eriksens svar var:

- Det har jeg ingen kommentarer til.

Det blev ikke til en reunion for de to gamle venner, der spillede sammen som ungdomsspillere.

Rasmus Falk i FCK-dragten mod OB. Foto: Lars Poulsen

Det gør dog ikke det store, for det vigtigste for Rasmus Falk var, at Eriksen vendte tilbage til livet, og nu også skal spille fodbold igen i Premier League.

- Det er fedt. Det glæder alle, og det glæder også mig. Jeg håber og tror, at det bliver rigtig godt, siger Falk.

Og det er ikke hos FC København-profilen, at man skal finde nervøsitet ved at se Christian Eriksen tage fodboldstøvler på.

- Jeg tænker, at når han er der, hvor han er meldt klar til at spille, er det, fordi at der er styr på alt. Så jeg tænker, at han er helt klar til det, siger Rasmus Falk.