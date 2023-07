FCK i kæmpe salg: Lille køber Haraldsson

Hákon Haraldsson er fortid i FC København.

De danske mestre er ifølge Ekstra Bladets oplysninger blevet enige med den franske klub Lille om en pris, der, inklusive en række realistiske bonusser, lander på 16,5 millioner euro svarende til 123 millioner kroner.

Den 20-årige offensiv landede i det nordlige Frankrig i løbet af weekenden, inden han mandag skal igennem et lægetjek. Herefter vil han, som Ekstra Bladet forstår det, skrive under på en aftale for de kommende fem år.

Det var i sidste uge, at de danske mestre i en selskabsmeddelelse kunne oplyse, at man var indgået i forhandlinger om et salg af Haraldsson, efter at man har modtaget et bud.

I starten af weekenden blev FC København og Lille så endelig enige om en aftale.

Annonce:

Første bud blev afvist

Allerede i midten af juni kunne Ekstra Bladet afsløre, at FC København havde afvist Lilles første bud på Haraldsson, men at franskmændene ikke var blevet skræmt væk af den grund.

Ligue 1-klubben, der sluttede sidste sæson som nummer fem, kom sidenhen med et forbedret bud, og det fik altså FCK til at vende tommelfingeren opad.

I den forgangne sæson spillede Haraldsson 29 af 32 kampe i Superligaen for FC København, hvor det blev til fire scoringer.

Islændingen var også en del af samtlige seks gruppekampe i Champions League, hvor han også scorede klubbens eneste mål.

Hákon Haraldsson kom til FC København som 16-årig tilbage i sommeren 2019. Nu tilslutter han sig rækken af store FCK-salg.

B.T. var først med nyheden om, at FCK og Lille var blevet enige om et salg af Hákon Haraldsson.