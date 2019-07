FCK i rekordhandel

De danske mestre skriver kontrakt med Victor Nelsson - for det højeste beløb, der nogensinde er handlet mellem to danske klubber

FC Nordsjællands forsvarsprofil Victor Nelsson fortsætter som ventet karrieren i FC København.

Som Ekstra Bladet kunne fortælle torsdag, er de to parter blevet enige om en aftale, der løber til sommeren 2024.

Det skriver FCK i en pressemeddelelse fredag formiddag.

- Victor er et meget stort talent og har et stort potentiale for at hæve sit niveau yderligere internationalt, siger Ståle Solbakken.

20-årige Nelsson debuterede i toppen af dansk fodbold i 2016 og har siden spillet 99 kampe for Farum-klubben. Han har båret anførerbindet i klubben såvel som på det danske U21-landshold under EM-slutrunden i juni.

- For mig at se svarer et FCK-skifte til at tage til en udenlandsk klub, siger Victor Nelsson.

De største handler mellem Superliga-klubber Victor Nelsson - 27 mio. kr. (FC Nordsjælland-FC København i 2019) Jonas Borring - 21 mio. kr. (OB-FC Midtjylland i 2008) Jens Stage - 18 mio. kr. (AGF-FC København i 2019) Ulrik Laursen - 18 mio. kr. (OB-FC København i 2008) Morten Nordstrand - 15 mio. kr. (FC Nordsjælland til FC København i 2007)

- FCK er en klub med internationale ambitioner, som altid har et klart defineret mål om at vinde mesterskabet i Danmark. Det tiltaler mig enormt meget, at jeg bliver del af en klub, som vil ud og vise København og Danmark frem i Europa og måle sig med de bedste – og lykkedes med det år efter år, siger han.

Beløbet er det højeste, der nogensinde er betalt for en fodboldspiller mellem to danske klubber.

Victor Nelsson når muligvis lige at hilse på Denis Vavro i svingdøren. Ham har københavnerne netop sendt til Rom og SS Lazio.

