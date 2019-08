FCK i storklub-roulette: Det kan ende grusomt

De danske mestre skal krydse fingre inden fredagens Europa League-lodtrækning i Monaco. Københavnerne er i andet seedningslag og kan få en pulje med gode muligheder for avancement, men også en mareridtspulje med stærke europæiske hold

FC København sikrede sig torsdag aften med nød og næppe en plads i Europa Leagues gruppespil.

Københavnerne tabte 0-1 i Riga, men takket være 3-1-sejren i Parken i første kamp gik de videre med samlet 3-2.

Det er 13. gang inden for de seneste 14 år, at FCK er klar til et europæisk gruppespil, og fredag kl. 13 finder de ud af, hvem de skal møde i efterårets gruppekampe.

Lodtrækningen finder sted i Monaco, og FC København er i seedningslag nummer to. Det betyder, at de ikke kan trække hold som PSV, Celtic og Frankfurt.

Der er dog stadig mange grimme modstandere i lodtrækningsbowlen, som københavnerne kan trække.

Ekstra Bladet har kigget nærmere på tre mulige scenarier for de danske mestre.

Den gode: Basel (Schweiz), Rosenborg (Norge) og Dudelange (Luxembourg)

Den onde: Manchester United (England), Espanyol (Spanien) og Rangers (Skotland)

Og den virkelig grusomme: Sevilla (Spanien), Wolverhampton (England) og Trabzonspor (Tyrkiet)

Du kan naturligvis følge lodtrækningen live her på ekstrabladet.dk.

De tilbageværende hold i Europa League 1. seedningslag Sevilla (Spanien) Arsenal (England) FC Porto (Portugal) AS Roma (Italien) Manchester United (England) Dinamo Kiev (Ukraine) Besiktas (Tyrkiet) FC Basel (Schweiz) Sporting (Portugal) CSKA Moskva (Moskva) VFL Wolfsburg (Tyskland) Lazio (Italien) 2. seedningslag PSV Eindhoven (Holland) Krasnodar (Rusland) Celtic (Skotland) FC København (Danmark) Sporting Braga (Portugal) Gent (Belgien) Mönchengladbach (Tyskland) Astana (Kasakhstan) Young Boys (Schweiz) Ludogorets (Bulgarien) APOEL (Cypern) Frankfurt (Tyskland) 3. seedningslag Saint-Étienne (Frankrig) Qarabag (Aserbajdsjan) Feyenoord (Holland) Getafe (Spanien) Espanyol (Spanien) Malmö FF (Sverige) Partizan (Serbien) Standard Liège (Belgien) Wolverhampton (England) Rennes (Frankrig) Rosenborg (Norge) Istanbul Basaksehir (Tyrkiet) 4. seedningslag AZ Alkmaar (Holland) Vitória Guimarães (Portugal) Trabzonspor (Tyrkiet) FC Oleksandriya (Ukraine) Dudelange (Luxembourg) LASK (Østrig) Wolfsberger (Østrig) Lugano (Schweiz) Rangers (Skotland) Slovan Bratislava (Slovakiet) Ferencvaros (Ungarn) Cluj (Rumænien) Hold fra samme nation kan ikke mødes i gruppespillet. De to bedste fra hver af de 12 puljer går videre til forårets 1/16-finaler, hvor også otte treere fra Champions League-grupperne deltager Vis mere Luk

