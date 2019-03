FCK-ikon siger farvel: - Jeg har siddet alt, alt, alt for længe

Niels-Christian Holmstrøm er afklaret med at han ikke længere har noget at skulle have sagt i FC København - og han satser på at få tid til at se lidt mere fodbold

Når Parken Sport & Entertainment 11. april afholder sin ordinære generalforsamling, bliver det den sidste med Niels-Christian Holmstrøm som bestyrelsesmedlem.

Den nuværende næstformand stopper efter at have været en del af ledelsen omkring FC København siden 1994 og i bestyrelsen siden 1995.

- Set ud fra principperne om 'good governance' (god selskabsledelse, red.), så har jeg siddet alt, alt, alt, alt, alt for længe, siger Niels-Christian Holmstrøm, der dog påpeger, at han siden 2006 har siddet i bestyrelsen udpeget af moderklubben KB, hvilket han gerne ville honorere.

Den post overtager KB's næstformand, Gert Petersen, nu, mens 72-årige Holmstrøm trapper ned.

- Der kommer et tidspunkt i enhver mands liv, hvor man skal vurdere, om man kan stikke eller bekende. Og efter 25 år i ledelsen omkring FC København, synes jeg, at min værnepligt er udstået.

Skal ikke op på nogen piedestal

- Det er en beslutning, der har ligget og ulmet i et stykke tid, og jeg har stadig et år tilbage som formand i KB, så jeg har ikke været nødt til at foretage den nu. Men det er meget rart selv at kunne træffe den, siger Holmstrøm.

Ud over sin rolle i bestyrelsen var den tidligere KB-topscorer sportsdirektør i FCK fra 1999 til 2006 og havde dermed en afgørende finger med i spillet i skabelsen af den fodboldklub, der i flere år har været Danmarks fodbold-flagskib.

Men selv føler han ikke behov for at tage æren for noget.

- Jeg har ikke behov for at stille mig på et piedestal. Der er mange, der har slidt for, at få projektet til at blive en succes, siger Niels-Christian Holmstrøm.

I sit sidste år som formand i KB vil klubben efter planen afslutte et par store anlægsprojekter. Men derefter bliver hverdagen lidt mere afslappende for Niels-Christian Holmstrøm.

- Så håber jeg at kunne nyde lidt god fodbold i Parken, ligesom jeg stadig vil se efter talenterne på KB's anlæg.

Et privilegium

- Du er altså ikke helt færdig med fodbolden?

- Jeg er i hvert fald færdig med at tage beslutningerne, og det er der sikkert mange, som synes er en god idé.

Han kan se tilbage på 25 år i FC København med opture og med slagsmål - sådan må det nødvendigvis være, når stilen er så kontant som Holmstrøms.

Senest røg han i totterne på den tidligere bestyrelsesformand Flemming Østergaard, men alligevel er Holmstrøm taknemmelig for sine 25 år i FCK.

- Det har været spændende at være med på hele denne rejse siden 1994. Det har været et privilegium at være med til.

- Der var mange, der var skeptiske, men det viste sig at være en meget god idé at lave en overbygning med de københavnske hold, siger han.

