FCK-indkøb bekymrer Ståle: Det begynder at blive kritisk

Dame N'Doye, Pieros Sotiriou, Viktor Fischer, Kenan Kodro, Carlo Holse og snart også Jonas Wind.

FC København-manager Ståle Solbakken har flere angribere at vælge mellem, når han skal sætte sin startopstilling, men lige for tiden er det bosniske sommerindkøb Kenan Kodro langt fra at være en del af løvernes stærkeste 11.

Kenan Kodro har kun spillet sølle fem minutter i de seneste seks kampe, hvis man medregner Europa League-kampene mod Atalanta og Zenit Skt. Petersborg, og i weekendens kamp mod FC Nordsjælland var angriberen slet ikke i kamptruppen.

Angriberen udtalte tidligere på måneden til tipsbladet.dk, at han godt selv ved, at han skal forbedre sig, men for manager Ståle Solbakken handler det lige nu primært om manglende kampform:

- Lige nu er han langt fra. Men det handler lidt om, at han er meget uheldig, og fordi han tager på landsholdssamling og får nul minutter. Og det vil sige, at de andre har spillet to reserveholdskampe. Så faldt han jo helt ud af matchfitness, og det er jo det, det drejer sig om med ham.

- Først må han spille pokalkampen, og så må vi tage det derfra. Men i stedet for at være ude i tre kampe, er han pludselig i en situation, hvor det nu hedder fem uger. Og så begynder det at blive kritisk, siger Ståle Solbakken til Copenhagen Sundays.

Den omtalte pokalkamp spilles torsdag eftermiddag mod Viby i Sydbank Pokalens tredje runde.

