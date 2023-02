FCK-indkøbs store nedtur: - Det var svært

FC Københavns nye svensker Jordan Larsson er ikke det mindste i tvivl om sine evner på trods af et miserabelt halvår i Tyskland

Det er navnet på FC Københavns nye offensivspiller, der er søn af legenden Henrik 'Henke' Larsson, og som tidligere har bevist, at han kan score mål på samlebånd, da han spillede i russisk fodbold.

Men det seneste halve år har været en lang nedtur for den 25-årige svensker, der kommer til FCK efter et ophold i Schalke 04, der var noget nær katastrofalt - nul mål og nul assists.

Det er der dog en god forklaring på, fortæller Jordan Larsson til Ekstra Bladet og resten af den danske presse.

- Jeg ser mig selv som en central spiller, og de (Schalke 04, red.) ville bruge mig på kanterne. Da den nye træner kom til, spillede jeg også som 8'er, 6'er og 10'er, så jeg var lidt overalt.

Jordan Larsson ser frem til at finde tilbage til sit høje niveau i FCK-trøjen. Foto: Anthon Unger

- Det er svært som spiller, når du ikke ved, hvor du skal spille, og hvad du skal gøre. Havde jeg spillet ti kampe i Bundesligaen som angriber uden at score, er det klart, at det ikke er så godt. Men når du har spillet en kamp til venstre, en kamp til højre, en kamp som 10'er og en kamp som 8'er, så er det svært at præstere, forklarer Jordan Larsson.

I Tyskland fik Larsson også prædikatet 'flop', og som en spiller, der slet ikke levede op til forventningerne. Men det er ikke noget, der har påvirket svenskeren, der er kommet til FCK på en lejeaftale frem til sommer med en købsoption.

- Jeg ved, hvad jeg kan bidrage med som spiller. Bruger man mig på den rigtige plads, er det klart, at der kan ske gode ting. Men bruger man mig, som man brugte mig i Tyskland, så vil det være svært for hvilken som helst spiller at præstere.