FCK jagter Superliga-profil: Stor uenighed om prisen

FC København er ikke klar til at betale den pris, som Silkeborg forlanger for Nicolai Vallys

Nicolai Vallys har været en ombejlet herre i dette transfervindue, efter offensiven-spilleren bragede gennem lydmuren for Silkeborg seneste sæson.

Rygterne har længe kredset om et skifte, hvor særligt udlandet eller en større københavnsk klub har haft interesse for Nicolai Vallys.

Onsdag kunne bold.dk skrive, at netop FC København har kastet sig ind i kampen om Nicolai Vallys, og at der foregår konkrete forhandlinger mellem de to medaljetagere om en transfer.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har de danske mestre ganske rigtigt forhørt sig på Nicolai Vallys, men parterne er stadig et godt stykke fra at få enderne til at mødes.

Nicolai Vallys kan skifte den røde trøje ud med den hvide, hvis klubberne kan blive enige om en transfersum. Foto: Jens Dresling

Det er ikke penge, der mangler i Silkeborg, hvor et gruppespil i Europa venter senere på sæsonen. Derfor har midtjyderne låst sig fast på en pris på 30 mio. kr. for Nicolai Vallys.

Selv om penge heller ikke er noget issue på Østerbro, så vil FC København slet ikke op i det prisleje for den venstrebenede kantprofil.

Peter 'PC' Christiansen og co. vil have beløbet et godt stykke ned under 20 mio. kr. ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

Dermed er det stadig et tocifret millionbeløb, der skiller klubberne.

25-årige Nicolai Vallys har halvandet år tilbage af sin kontrakt med Silkeborg.

