FCK-juvel bekræfter: - Jeg kan få dansk pas

Roony Bardghji slår fast, at hans drøm er at spille for det svenske landshold - og altså ikke det danske.

Roony Bardghji har ikke planer om at spille for det danske landshold.

Forleden kom det ellers frem, at den unge FCK-stjerne har mulighed for at blive dansk statsborger.

Over for Discovery+ slår Roony Bardghji dog fast, at han drømmer om at spille for det svenske landshold.

- Jeg har ikke så meget at sige faktisk.

- Jeg tror snart, at jeg kan få dansk pas, for jeg har næsten været i Danmark i fire år, men jeg er svensk, og jeg føler mig som svensker.

- Min drøm, som jeg også har sagt i andre interviews, det er at spille for det svenske a-landshold, så det er mit mål.

- Men jeg kan godt få dansk pas snart, men ellers har jeg ikke mere at sige til det, fortæller Roony Bardghji til Discovery+.

Man skal derfor ikke drømme om at se Roony Bardghji i den rød/hvide trøje i den nærmeste fremtid.