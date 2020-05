FCK kæmper mod topklubber om stortalent

Premier League-klub har budt 50 millioner kroner for IFK Göteborgs Alhassan Yusuf, som også FC København skulle have et godt øje til

FC København må nok erkende, at IFK Göteborgs nigerianske stortalent Alhassan Yusuf kan vise sig for at svær at lande i 'løveflokken'.

Der meldes ellers om dansk interesse for midtbanespilleren både i svenske og nigerianske medier.

Den 19-årige nigerianer, som i fjor blev kåret til årets talent i svensk fodbold, er ikke kun dyr herre.

Han er ombejlet og efter alt at dømme en spiller, som vil koste kassen, og de muskler har FCK måske ikke i den øjeblikkelige situationer med tomme tribuner og ingen gæster i de to Lalandiaer.

Løverne har ellers tidligere med succes været på rov i IFK Göteborg og hentet spillere som den tilbagevendte Ragnar Sigurdsson og tidligere Oscar Wendt.

Udover FCK skulle også hollandske Ajax Amsterdam have kastet blikket på den unge nigerianske midtbanespiller.

Göteborgs-Tidningen, forkortet GT, kan desuden fortælle, at Premier League-klubber som Wolverhampton og Sheffield United allerede har budt på den unge IFK Göteborg-spiller, der har kontraktudløb i sommeren 2022.

Mens Wolverhampton har forsøgt sig med et bud på 50 millioner kroner, prøvede Sheffield United at hente stortalentet til en 'røverpris' på 7,5 millioner kroner.

- Drømmen er Premier League, har Alhassan Yusuf fortalt til den samme avis.

Der er dog et problem med at kunne få en arbejdstilladelse i Storbritannien, men det har de britiske klubber før fundet løsninger på.

Se også: Gudemål: OB's 40-årige assistent snød FCK

Se også: Solbakken: Psykisk bliver det svært

Se også: Midt i en krisetid: Millionhjælp til klubberne