FCK-kamp flyttet til Rusland

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) meddelte for en uge siden, at FC Københavns udekamp mod FC Torpedo Zhodino skal spilles på neutral bane.

Den er nu fundet. Det bliver Tsentralnyi Stadion i russiske Kazan, oplyser FCK på sin hjemmeside.

Kampen i Conference League-kvalifikationen afvikles 29. juli og er den anden kamp mellem holdene. FCK er vært for den første kamp 22. juli.

Der er plads til 25.000 tilskuere på Tsentralnyi Stadion, men sæderne kommer til at stå tomme, da der slet ikke må komme tilskuere til kampen.

Kampen afvikles på neutral bane på grund af EU-sanktioner mod Hviderusland.

EU lukkede i starten af juni for fly til Hviderusland. Det skete, knap to uger efter at Hviderusland tvang et Ryanair-fly til jorden, mens det var på vej fra Grækenland til Litauen, der begge er EU-lande.

Om bord på flyet var den hviderussiske aktivist Roman Protasevitj, der har været efterlyst af regeringen. Han blev anholdt efter tvangslandingen i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

Dobbeltopgøret mod FC Torpedo Zhodino er det første af potentielt tre for FC København i Conference League-kvalifikationen.

Også AGF træder ind i Conference League og skal gennem tre runder for at nå gruppespillet.