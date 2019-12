FCK kan få storhold: - Kom bare med Ajax!

FCK kan møde en flere europæisk storhold i Europa League. Viktor Fischer vil gerne have, at Ajax bliver parret med de danske mestre, når der mandag trækkes lod til 1/16-finalerne i Europa League

PARKEN (Ekstra Bladet): For sjette gang i historien er FC København videre fra et europæisk gruppespil.

Men det blev med Ståle Solbakkens ord en fest, hvor FCK slet ikke deltog.

På trods af skuffelsen over nederlaget og den sløje offensive præstation mod Malmö FF, mener Viktor Fischer, at spillerne skal glæde sig over udsigten til europæisk fodbold på den anden side af nytår.

- Når vi kommer ind i det nye år, tænker ingen på, at vi leverede en svag præstation mod Malmø, så er der fokus på, at vi kom videre og skal spille to store kampe i februar.

- Det er en stor bedrift for FC København at gå videre fra et europæisk gruppespil. Vi har jo ikke en ambition om at vinde Europa League, men må nu se, hvem vi trækker, siger Viktor Fischer, der godt ved, hvad han håber på, når der mandag trækkes lod.

- Det kunne være rigtig sjovt at møde Ajax. Jeg vil ikke sige, at det er min drøm at møde Ajax, men skulle jeg vælge, så ville det være sjovt at møde dem, sagde han med et skævt smil.

Viktor Fischer spillede i Ajax fra 2011 til 2016, hvorefter han skiftede til Middlesbrough og Mainz, inden han i januar 2018 havnede i FC København.

FC København kan møde 11 gruppevindere (ikke Malmö FF igen, red.) og de fire bedste tre’ere der kommer fra Champions League.

Ajax er netop en af de fire mandskaber sammen med Red Bull Salzburg, Inter og Benfica.

Uanset hvem FCK trækker på mandag ved lodtrækningen, bliver det en vanskelig modstander.

Ståle Solbakkens tropper kan trække flere europæiske storklubber så som Arsenal, Porto, Manchester United og Sevilla.



FCK's mulige modstandere Mandag kl. 13 trækkes der lod til 1/16-finalerne i Europa League. FC København skal møde en af de 11 gruppevindere (kan ikke møde Malmö FF) eller én af de fire bedste tre’ere fra Champions League-gruppespillet. FCK spille på hjemmebane 20. februar, mens der er returkamp 27. februar. De mulige modstandere: Ajax (Holland) Arsenal (England) Basel (Schweiz) Benfica (Portugal) Braga (Portugal) Celtic (Skotland) Espanyol (Spanien) Gent (Belgien) Inter (Italien) Istanbul Basaksehir (Tyrkiet) Lask Linz (Østrig) Manchester United (England) Porto (Portugal) Red Bull Salzburg (Østrig) Sevilla (Spanien)

Skal københavnerne overhovedet have en chance for at gå videre, skal de levere en bedre præstation, som er bedre end dem mod den skånske klub torsdag aften.

Da Davide Massa fløjtede opgøret mod Malmö FF af, troede Viktor Fischer faktisk, at FCK var ude af Europa, fordi de havde tabt kampen.

Han havde slet ikke på storskærmen set, at Lugano var kommet foran mod Kiev i Ukraine.

- Jeg troede, vi var ude og var derfor meget skuffet. Men det tog kun ti sekunder at finde ud af, vi var gået videre, smilede Viktor Fischer, der blev reddet af det uafgjorte 1-1-resultat mellem Kiev og Lugano.

Skuffelsen lagde sig hurtigt, og Fischer fik det store smil på læben.

Han stak næven ud til Malmö FF's Søren Rieks, og de kunne ønske hinanden tillykke med, at der efter nytår skal spilles europæisk fodbold både i København og i Malmø.

