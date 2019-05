FCK kan havne på skrækstadion

Hård vej til drømmeland: FC København har gode muligheder for at være seedet hele vejen i Champions League-kvalifikationen, men allerede i 2. kvalifikationsrunde risikerer de nykårede danske mestre at få en hård opgave – serbiske Røde Stjerne er blandt de mulige modstandere

FC Københavns vej til Champions League kan blive frygtelig og belagt med svære europæiske modstandere.

Godt nok er de nykårede danske mestre sikre på at være seedede i både 2. og 3. kvalifikationsrunde, men de skal krydse både fingre og tæer, når der trækkes lod i schweiziske Nyon.

Allerede første hurdle, der skal passeres på turen mod det forjættede fodboldland, kan blive svær at komme over.

Endnu er mestrene i alle lande ikke fundet, så det fulde billede er ikke klart.

Men meget tyder på, at FC København risikerer at kunne trække Røde Stjerne allerede i 2. kvalifikationsrunde.

Serberne var i Champions Leagues gruppespil i denne sæson og slog Liverpool på deres frygtede hjemmebane, Marakana.

Dette kan blive synet, der venter FCK, hvis de er uheldige når der trækkes lod til Champions League-kvalifikationen. Røde Stjerne bliver med stor sandsynlighed blandt de hold, som københavnerne kan trække allerede i 2. kvalifikationsrunde. Foto: Svetlana Dojcinovic/SIPA/Ritzau Scanpix

Skrækscenariet for FCK-manager Ståle Solbakken vil være en tur til den serbiske hovedstad, men også norske Rosenborg og svenske AIK er blandt de mulige modstandere.

Og hvis Cluj vinder det rumænske mesterskab, vil de også havne blandt de useedede. Alt er dog under forudsætning af, at de overlever første kvalrunde.

Drømmescenariet må være irske Dundalk, hvis de formår at leve op til deres seedning.

Græsk heksekedel

I 3. kvalifikationsrunde bliver modstanderen naturligt nok endnu hårdere.

Det kan blive med et gensyn til cypriotiske APOEL eller en tur ned i en græsk heksekedel i Thessaloniki, hvor PAOK spiller deres hjemmekampe.

Derudover er bulgarske Ludogorets, tjekkiske Slavia Prag, rumænske Steaua Bukarest og polske Legia Warszawa blandt de mulige modstandere.

Hvis de altså vinder deres nationale mesterskaber og ikke dummer sig i tidligere kvalifikationsrunder.

FCK kan håbe, at nogle af de ovennævnte ryger ud, så et hold med lavere seedning overtager pladsen.

Men uanset hvad ser det ud til at blive et tæt på fifty-fifty opgør for FCK.

Ekstra livline

I 4. kvalifikationsrunde - den såkaldte playoff-runde - har københavnerne en god mulighed for at være seedet. Her kæmper otte hold om fire pladser i Champions Leagues gruppespil.

Bliver FCK seedet undgår de hold som Celtic og Red Bull Salzburg.

I stedet kan modstanderen blive mandskaber som schweiziske Young Boys, BATE Borisov fra Hviderusland, kroatiske Dinamo Zagreb eller Slavia Prag fra Tjekkiet.

Vinderen af dobbeltopgørene er klar til Champions Leagues gruppespil, mens taberen må nøjes med gruppespillet i Europa League.

Dame N'Doye bliver en vigtig brik, når FCK efter sommerferien skal forsøge at kvalificere sig til Champions League. Foto: Lars Poulsen

FCK har gode mulighed for at nå et nyt gruppespil også i den kommende sæson, da der som noget nyt er en ekstra livline for holdene i Champions League.

Ryger FCK eksempelvis ud i 2. runde, vil de fortsætte i Europa League. Tidligere var man færdig i Europa, hvis man allerede tabte i 2. runde.

Derfor skal FCK holde med Ajax og Slavia

FCK-manager Ståle Solbakken er stor Liverpool-fan, men nordmanden skal ikke håbe, at 'The Reds' laver et mirakel og vinder turneringen. I stedet skal han heppe på Ajax.

Og hvorfor så det?

Jo, hollænderne vil i tilfælde af Champions League-triumf være direkte kvalificerede til gruppespillet i den kommende sæson.

De vil glide ud af Champions League-kvalifikationen, og FCK vil rykke en seedningsplads op. Det betyder, at københavnerne med garanti vil være seedede hele vejen.

Det forudsætter dog, at Ajax også bliver hollandske mestre. Snyder PSV dem for titlen, vil Eindhoven-klubben snuppe pladsen som seedet hele vejen i den såkaldte Champions-route.

FCK skal håbe, at Ajax fortsætter succesen. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Lykkes det ikke for Ajax at vinde både Champions League og mesterskab, har FCK en mulighed mere.

Vinder Slavia Prag det tjekkiske mesterskab, vil FCK være seedet hele vejen igennem Champions League-kvalen.

FCK’s europæiske overmænd kæmper med Viktoria Plzen om titlen og fører med to point med fire runder igen.

Viktoria Plzen har en marginalt bedre europæisk koefficient end FC København og er, hvis de bliver mestre, sikret en seedning i playoff-runden til Champions League.

Vigtige europæiske datoer 18. eller 19. juni: Lodtrækning til 2. kvalifikationsrunde 22. juli: Lodtrækning til 3. kvalifikationsrunde 23.-24. juli: 2. kvalifikationsrunde - første kamp 30.-31. juli: 2. kvalifikationsrunde - anden kamp 5. august: Lodtrækning til 4. kvalifikationsrunde (playoff-runden) 6.-7. august: 3. kvalifikationsrunde - første kamp 13. august: 3. kvalifikationsrunde - første kamp 20.-21. august: 4. kvalifikationsrunde - første kamp 27.-28. august: 4. kvalifikationsrunde - anden kamp 29. august: Lodtrækning til gruppespillet i Champions League Vis mere Luk

